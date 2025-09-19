„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani - FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea  - Antena Sport

„Ordinul” dat de Gigi Becali nu a fost ascultat în duelul dintre Botoșani și FCSB, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a cerut ca Daniel Bîrligea să fie titularizat în banda dreaptă a atacului.
Așa s-a și întâmplat la duelul cu moldovenii, titular pe postul de vârf împins fiind Mamadou Thiam. În flancul stâng al atacului a fost titularizat, după o pauză de o lună, Dennis Politic.
„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB
Totuși, pe parcursul meciului de la Botoșani, Daniel Bîrligea a revenit pe postul său obișnuit, iar Mamadou Thiam a fost trecut în banda dreaptă a atacului.
Atacantul român a reușit să deschidă scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap imparabilă. Thiam a centrat excelent din banda dreaptă.
Bucuria jucătorilor de la FCSB a durat doar patru minute. Andrei Dumiter a reușit să egaleze în minutul 40, după lovitura liberă executată de Zoran Mitrov.
Echipele de start la Botoșani – FCSB:
FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – E. Papa, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter
Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
FCSB: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, F. Tănase, Politic – Thiam
Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian
Înaintea meciului cu Botoșani, FCSB se afla în mare criză. Campioana nu a mai învins pe nimeni din etapa a doua, atunci când s-a impus în deplasare cu Petrolul, scor 1-0. Roș-albaștrii au doar șapte puncte și ocupă locul 11.
- Valeriu Iftime exultă după victoria contra FCSB-ului: “Nu i-a bătut nimeni așa”. Sfat pentru Gigi Becali
- „Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, reacție furibundă după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
- Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!”
- Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare”
- „Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1