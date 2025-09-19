„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani - FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea  - Antena Sport

„Ordinul” dat de Gigi Becali nu a fost ascultat în duelul dintre Botoșani și FCSB, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a cerut ca Daniel Bîrligea să fie titularizat în banda dreaptă a atacului.

Așa s-a și întâmplat la duelul cu moldovenii, titular pe postul de vârf împins fiind Mamadou Thiam. În flancul stâng al atacului a fost titularizat, după o pauză de o lună, Dennis Politic.

„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB

Totuși, pe parcursul meciului de la Botoșani, Daniel Bîrligea a revenit pe postul său obișnuit, iar Mamadou Thiam a fost trecut în banda dreaptă a atacului.

Atacantul român a reușit să deschidă scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap imparabilă. Thiam a centrat excelent din banda dreaptă.

Bucuria jucătorilor de la FCSB a durat doar patru minute. Andrei Dumiter a reușit să egaleze în minutul 40, după lovitura liberă executată de Zoran Mitrov.