Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani - FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea  - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea 

„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea 

Publicat: 19 septembrie 2025, 21:24

Comentarii
Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB. Ce s-a întâmplat la golul marcat de Daniel Bîrligea 

Gigi Becali / Hepta

„Ordinul” dat de Gigi Becali nu a fost ascultat în duelul dintre Botoșani și FCSB, din etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei a cerut ca Daniel Bîrligea să fie titularizat în banda dreaptă a atacului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Așa s-a și întâmplat la duelul cu moldovenii, titular pe postul de vârf împins fiind Mamadou Thiam. În flancul stâng al atacului a fost titularizat, după o pauză de o lună, Dennis Politic. 

„Ordinul” lui Gigi Becali nu a fost ascultat în Botoșani – FCSB 

Totuși, pe parcursul meciului de la Botoșani, Daniel Bîrligea a revenit pe postul său obișnuit, iar Mamadou Thiam a fost trecut în banda dreaptă a atacului.  

Atacantul român a reușit să deschidă scorul în minutul 36, cu o lovitură de cap imparabilă. Thiam a centrat excelent din banda dreaptă.  

Bucuria jucătorilor de la FCSB a durat doar patru minute. Andrei Dumiter a reușit să egaleze în minutul 40, după lovitura liberă executată de Zoran Mitrov.  

Reclamă
Reclamă

Echipele de start la Botoșani – FCSB:  

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – E. Papa, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter 

Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez 

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă

FCSB: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, F. Tănase, Politic – Thiam 

Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian 

Înaintea meciului cu Botoșani, FCSB se afla în mare criză. Campioana nu a mai învins pe nimeni din etapa a doua, atunci când s-a impus în deplasare cu Petrolul, scor 1-0. Roș-albaștrii au doar șapte puncte și ocupă locul 11. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
23:23
Valeriu Iftime exultă după victoria contra FCSB-ului: “Nu i-a bătut nimeni așa”. Sfat pentru Gigi Becali
23:23
„Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, reacție furibundă după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
23:08
Ștefan Târnovanu, în pragul disperării după ce FCSB a pierdut cu Botoșani: „Nu știu ce putem face!”
23:08
Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare”
22:56
„Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1
22:51
Ilie Dumitrescu a găsit problema de la FCSB, după un nou rezultat dezastruos: “Un fenomen mai complex”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”