Oțelul Galați - FC Botoșani 0-1. Victorie mare pentru moldoveni, care urcă pe podium - Antena Sport

FC Botoșani își continuă startul excelent de sezon în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a luat trei puncte în deplasarea de la Galați și a urcat pe podium, după o nouă evoluție de excepție a echipei.

Botoșănenii au pus punct seriei de patru partide consecutive fără victorie în duelurile directe cu gruparea gălățeană. Pentru Laszlo Balint, este a treia înfrângere a sezonului.

Botoșani urcă pe podium în Liga 1

FC Botoșani continuă parcursul senzațional din acest sezon de Liga 1. Formația lui Leo Grozavu a plecat cu toate punctele de la Galați, după un meci complicat pentru oaspeți, în etapa cu numărul 9.

Gălățenii puteau trece la conducerea jocului în minutul, însă Anestis a scos incredibil execuția de la 11 metri a lui Patrick. Fotbalistul gazdelor reușise să obțină acest penalty, însă tot el l-a irosit.

Înainte de finalul primei părți, botoșănenii au deblocat partida și au înscris prin Sebastian Mailat. Atacantul moldovenilor a fost servit excelent de ex-parizianul Ongenda.