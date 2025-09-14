Oțelul Galați - FC Botoșani 0-1. Victorie mare pentru moldoveni, care urcă pe podium - Antena Sport

Închide meniul
Oțelul Galați – FC Botoșani 0-1. Victorie mare pentru moldoveni, care urcă pe podium

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 17:39

Oțelul Galați - FC Botoșani / SPORT PICTURES

FC Botoșani își continuă startul excelent de sezon în Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu a luat trei puncte în deplasarea de la Galați și a urcat pe podium, după o nouă evoluție de excepție a echipei.

Botoșănenii au pus punct seriei de patru partide consecutive fără victorie în duelurile directe cu gruparea gălățeană. Pentru Laszlo Balint, este a treia înfrângere a sezonului.

Botoșani urcă pe podium în Liga 1

FC Botoșani continuă parcursul senzațional din acest sezon de Liga 1. Formația lui Leo Grozavu a plecat cu toate punctele de la Galați, după un meci complicat pentru oaspeți, în etapa cu numărul 9.

Gălățenii puteau trece la conducerea jocului în minutul, însă Anestis a scos incredibil execuția de la 11 metri a lui Patrick. Fotbalistul gazdelor reușise să obțină acest penalty, însă tot el l-a irosit.

Înainte de finalul primei părți, botoșănenii au deblocat partida și au înscris prin Sebastian Mailat. Atacantul moldovenilor a fost servit excelent de ex-parizianul Ongenda.

În repriza a doua, Anestis a mai avut câteva intervenții salvatoare. Acesta a reușit o nouă prestație extraordinară în poarta Botoșaniului, contribuind decisiv la câștigarea celor trei puncte.

