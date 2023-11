Oțelul - Universitatea Craiova se va juca! Anunțul de ultim moment al oltenilor - Antena Sport

„Ținând cont de situația cauzată deja de viscol, dar și de prognoza meteo nefavorabilă desfășurării în deplină siguranță a meciului SC Oțelul Galați – Universitatea Craiova, programat astăzi, la ora 17.30, pe stadionul Oțelul, oficialii au decis să monitorizeze evoluția vremii și să aștepte încetarea viscolului.

Prioritatea principală este siguranța tuturor participanților la eveniment, jucători, oficiali și suporteri. Astfel, în funcție de condițiile meteorologice și de evaluarea riscurilor asociate, va fi luată o decizie finală cu privire la disputarea partidei. Menționăm că instalația de încălzire a suprafeței de joc a fost pornită încă de ieri și vom interveni când condițiile meteo ne vor permite.

În acest sens, vom menține permanent contactul cu suporterii prin intermediul canalelor oficiale de comunicare ale clubului”, au transmis oficialii de la Oțelul, pe Facebook.

Dorinel Munteanu și-a băgat în ședință jucătorii, după ultimul meci

Dorinel Munteanu și-a băgat în şedinţă jucătorii după UTA – Oţelul 2-4. Antrenorul gălăţenilor s-a declarat extrem de nemulţumit că echipa sa a primit două goluri.

Mai mult, Dorinel Munteanu a anunţat că obiectivul echipei este calificarea în playoff. Oţelul Galaţi s-a apropiat la doa două puncte de locul 6, ocupat de Petrolul.

„Am ştiut că aveam un adversar dificil, dar cred că am făcut o primă repriză foarte bună. Am deschis rapid scorul, am pus presiune şi i-am făcut să greşească. Sunt puţin necăjit că am primit două goluri. Mai trebuie să lucrăm la psihic, nu ai cum să iei atât de uşor două goluri.