Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: "Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul" - Antena Sport

Paul Papp, fundaşul celor de la Petrolul Ploieşti, a avut viaţă grea în timpul meciului cu Dinamo. Pe lângă faptul că echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 în meciul de pe Ilie Oană, veteranul de 35 de ani nu a fost menajat de către galeria lui Dinamo.
Paul Papp le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo în timp ce se afla pe teren. Fundaşul Petrolului a declarat la finalul partidei că nu a mai rezistat, după ce a fost înjurat tot meciul de aceştia.
Paul Papp, după ce le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo: “Eram frustrat. Nu ştiu ce au cu mine”
Papp şi-a prezentat scuzele în faţa telespectatorilor şi a copiilor care l-au văzut arătând aceste semne obscene, dar nu şi-a prezentat scuzele şi faţă de suporterii dinamovişti:
“În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor, în fața copiilor.
(n.r. despre fanii dinamoviști) Lor nu le cer scuze, pentru că m-au înjurat tot meciul. La final m-au înjurat… Dacă aș putea să reproduc, v-aș spune, dar nu are rost.
Deci tot meciul m-au înjurat! Normal că ești frustrat, mai ales când pierzi. Eu nu le-am făcut nimic.
Eram frustrat, am recurs la gesturi obscene, îmi pare rău. Nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, a declarat Paul Papp, potrivit digisport.ro.
- 250.000 de euro este cota de piaţă a lui Paul Papp, potrivit transfermarkt.com
- 256 de meciuri are Paul Papp în Liga 1. El a marcat 16 goluri şi a oferit 4 pase de gol
- Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el”
- Marius Şumudică, reacţie fermă despre şansele FCSB-ului la play-off: “La cum a jucat la Miercurea Ciuc…”
- “Nimic nu e întâmplător”. Cum a descris-o Florin Prunea pe Dinamo, după ce “câinii” au revenit pe podiumul Ligii 1
- Andrei Nicolescu, în extaz după Petrolul – Dinamo 0-3: “Un joc extraordinar”. Ce mesaj a avut pentru suporteri
- “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB