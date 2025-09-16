Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: "Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul" - Antena Sport

Paul Papp, fundaşul celor de la Petrolul Ploieşti, a avut viaţă grea în timpul meciului cu Dinamo. Pe lângă faptul că echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 în meciul de pe Ilie Oană, veteranul de 35 de ani nu a fost menajat de către galeria lui Dinamo.

Paul Papp le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo în timp ce se afla pe teren. Fundaşul Petrolului a declarat la finalul partidei că nu a mai rezistat, după ce a fost înjurat tot meciul de aceştia.

Paul Papp, după ce le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo: “Eram frustrat. Nu ştiu ce au cu mine”

Papp şi-a prezentat scuzele în faţa telespectatorilor şi a copiilor care l-au văzut arătând aceste semne obscene, dar nu şi-a prezentat scuzele şi faţă de suporterii dinamovişti:

“În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor, în fața copiilor.

(n.r. despre fanii dinamoviști) Lor nu le cer scuze, pentru că m-au înjurat tot meciul. La final m-au înjurat… Dacă aș putea să reproduc, v-aș spune, dar nu are rost.