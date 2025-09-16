Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: "Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: “Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul”

Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: “Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul”

Publicat: 16 septembrie 2025, 9:09

Comentarii
Paul Papp, semne obsecene către fanii lui Dinamo: Nu le cer scuze. M-au înjurat tot meciul

Paul Papp, în Petrolul - Dinamo / Profimedia

Paul Papp, fundaşul celor de la Petrolul Ploieşti, a avut viaţă grea în timpul meciului cu Dinamo. Pe lângă faptul că echipa lui Zeljko Kopic s-a impus cu 3-0 în meciul de pe Ilie Oană, veteranul de 35 de ani nu a fost menajat de către galeria lui Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Paul Papp le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo în timp ce se afla pe teren. Fundaşul Petrolului a declarat la finalul partidei că nu a mai rezistat, după ce a fost înjurat tot meciul de aceştia.

Paul Papp, după ce le-a arătat semne obscene fanilor lui Dinamo: “Eram frustrat. Nu ştiu ce au cu mine”

Papp şi-a prezentat scuzele în faţa telespectatorilor şi a copiilor care l-au văzut arătând aceste semne obscene, dar nu şi-a prezentat scuzele şi faţă de suporterii dinamovişti:

“În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor, în fața copiilor.

(n.r. despre fanii dinamoviști) Lor nu le cer scuze, pentru că m-au înjurat tot meciul. La final m-au înjurat… Dacă aș putea să reproduc, v-aș spune, dar nu are rost.

Reclamă
Reclamă

Deci tot meciul m-au înjurat! Normal că ești frustrat, mai ales când pierzi. Eu nu le-am făcut nimic.

Eram frustrat, am recurs la gesturi obscene, îmi pare rău. Nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, a declarat Paul Papp, potrivit digisport.ro.

  • 250.000 de euro este cota de piaţă a lui Paul Papp, potrivit transfermarkt.com
  • 256 de meciuri are Paul Papp în Liga 1. El a marcat 16 goluri şi a oferit 4 pase de gol
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
Observator
Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
11:18
Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax
10:54
“N-avem noi bani pentru ei”. Gică Hagi, reacţie savuroasă după ce a jucat în Legends Charity Game
10:46
VideoMircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: “Dacă vor să mă înlocuiască…”
10:03
Motivul pentru care Louis Munteanu nu a prins transferul carierei, de la CFR Cluj: “Când opreşte trenul, trebuie să urci în el”
10:02
Schimbare importantă în UEFA Champions League! Noua regulă intră în vigoare din acest sezon
9:44
VideoSuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter