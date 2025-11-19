„Prima dată în situația asta”. Daniel Pancu a dat cărțile pe față după ce a preluat-o pe CFR Cluj: „Complicat” - Antena Sport

Daniel Pancu a oferit un interviu, la trei săptămâni după ce a preluat-o pe CFR Cluj. Antrenorul de 48 de ani a recunoscut că situația de la echipă este una complicată, mărturisind că e pentru prima dată în cariera lui când preia o formație în plin campionat.

Daniel Pancu a avut parte de un debut cu dreptul pe banca clujenilor, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Duminică, CFR Cluj va primi vizita liderului Rapid, în etapa a 17-a din Liga 1.

Daniel Pancu a dat cărțile pe față după ce a preluat-o pe CFR Cluj

Daniel Pancu a transmis că deși primele săptămâni la Cluj au fost dificile, el speră să redreseze situația de la echipă. Antrenorul clujenilor a declarat că din pauza de iarnă, speră să se vorbească despre șansele matematice ale echipei lui la calificarea în play-off.

„Complicate aceste prime săptămâni, sunt pentru prima oară în situația asta de a lua o echipă în plin campionat, plus că am venit și singur. Misiunea mea, a staffului și a jucătorilor, conducere, să readucem CFR unde îi este locul. Chiar dacă e o misiune complicată pentru că diferența este foarte mare față de primele șase, ținând cont de numărul de meciuri rămase.

Dacă ar fi fost pe la începutul campionatului n-ar fi fost o problemă foarte mare. Ne gândim la fiecare joc, săptămână de săptămână, tratăm lucrurile serios și sperăm ca atunci când va veni pauza din decembrie să putem vorbi de șanse matematice la primele șase poziții.