Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: "Asta nu mai contează" - Antena Sport

Denis Alibec a avut un mesaj cu subînţeles pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB, după revenire. Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României.

Denis Alibec a fost titular în duelul cu Bistriţa, însă tot a fost schimbat la pauza partidei. Celelalte două goluri ale campioanei au fost marcate de Mamadou Thiam şi de Alexandru Stoian.

Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB

După ce recent s-a plâns de faptul că nu prinde suficiente minute pentru a-şi intra în ritm, Denis Alibec a transmis, de această dată, că nu mai contează cât de mult joacă. Atacantul speră să-şi poată ajuta echipa de fiecare dată când are şansa.

“A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el.