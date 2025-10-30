Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: "Asta nu mai contează" - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează”

Publicat: 30 octombrie 2025, 8:33

Denis Alibec, bucurie dup[ golul marcat în Gloria Bistriţa - FCSB 1-3/ Sport Pictures

Denis Alibec a avut un mesaj cu subînţeles pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB, după revenire. Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României.

Denis Alibec a fost titular în duelul cu Bistriţa, însă tot a fost schimbat la pauza partidei. Celelalte două goluri ale campioanei au fost marcate de Mamadou Thiam şi de Alexandru Stoian.

După ce recent s-a plâns de faptul că nu prinde suficiente minute pentru a-şi intra în ritm, Denis Alibec a transmis, de această dată, că nu mai contează cât de mult joacă. Atacantul speră să-şi poată ajuta echipa de fiecare dată când are şansa.

“A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe.

Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el.

Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a declarat Denis Alibec, conform gsp.ro.

În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris dintr-un penalty controversat obţinut de Adrian Şut. El a avut de aşteptat câteva luni pentru a înscrie primul gol pentru campioană, după revenirea din vară.

În minutul 24 al partidei de la Bistriţa, Adrian Şut a căzut în careul gazdelor, după o intervenţie a lui Bambock. Jucătorul bistriţenilor a ajuns târziu la minge, iar arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru campioana României.

