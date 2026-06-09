Prima mutare făcută de Daniel Pancu la Rapid

Cei de la Rapid au confirmat prima mutare după instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Giuleştenii au făcut anunţul oficial chiar pe site-ul clubului.

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Noua eră din Giuleşti, după ce Pancu l-a înlocuit pe Constantin Gâlcă, a început cu păstrarea lui Borisav Burmaz, atacant care a fost grav accidentat şi a lipsit majoriatatea stagiunii trecute.

Borisav Burmaz a semnat prelungirea contractului cu Rapid

Atacantul sârb Borisav Burmaz a semnat pentru încă un sezon, cu opţiune de prelungire, cu echipa de fotbal FC Rapid Bucureşti, a anunţat, marţi, clubul, pe site-ul său oficial. Revenit pe teren la finalul sezonului trecut, după o accidentare care l-a ţinut 9 luni departe de gazon, Burmaz intră, astfel, în al patrulea sezon în tricoul alb-vişiniu.

“Borisva Burmaz continuă în Giuleşti. După o revenire plină de curaj, atacantul nostru intră în al patrulea sezon în vișiniu. Un sezon în plus. O poveste care continuă”, a fost anunţul postat pe reţelele sociale de formaţia giuleşteană.

Transferat de Rapid în vara anului iarna anului 2024, de la Vozdovac, pentru 400.000 de euro, Borisav Burmaz a avut mai degrabă un periplu dezamăgitor până acum la formaţia bucureşteană. El a strâns până acum 59 de meciuri, timp în care a marcat de 11 ori şi a oferit 2 pase decisive. În ultimul sezon nu a putut să-şi ajute foarte mult colegii, asta după ce a fost accidentat grav şi a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare.