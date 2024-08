Prima reacţie a lui Constantin Budescu după ce a marcat un eurogol! Ce a spus despre reuşita cu care candidează la golul anului! - Antena Sport

Prima reacţie a lui Constantin Budescu după ce a marcat un eurogol! Constantin Budescu / captura digisport.ro Prima reacţie a lui Constantin Budescu după ce a marcat un eurogol a venit la finalul meciului Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1! „Budi” a transmis că scorul final „şterge puţin” din frumuseţea reuşitei sale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Budescu a explicat cum a reuşit să marcheze superb, din voleu, cu exteriorul, în minutul 67 al partidei. Scorul era 3-0 pentru Universitatea Craiova atunci când a marcat Budescu. Ulterior, oltenii au mai marcat două goluri. Prima reacţie a lui Constantin Budescu după ce a marcat un eurogol! Ce a spus despre reuşita cu care candidează la golul anului! „Se pare că în deplasare primim destul de multe goluri, încercăm să reglăm aceste lucruri. Este început de campionat, cu mai multă atenție puteam obține mai multe. Sperăm să reglăm problemele și să ne îndeplinim obiectivul și anume salvarea de la retrogradare. Eu nu prea fac preluare din poziția aia. Totuși, se șterge puțin din frumusețea execuției cu scorul acesta. Craiova de obicei se încurcă la final, să vedem, anul acesta poate n-o s-o mai facă”, a declarat Constantin Budescu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1. Reclamă

Constantin Budescu, gol de generic în Universitatea Craiova – Gloria Buzău! A uimit pe toată lumea cu o execuție superbă

Constantin Budescu a marcat un gol de generic în Universitatea Craiova – Gloria Buzău! Jucătorul nou promovatei a uimit pe toată lumea, în partida de pe stadionul Ilie Oană.

Budescu, ce a ajuns în această vară la Buzău, a primit mingea într-o zonă excelentă a terenului, la scorul de 3-0 pentru Universitatea Craiova.

Constantin Budescu a șutat balonul din prima, iar acesta s-a dus ca un „trasor” în poarta apărată de Laurențiu Popescu. Portarul de la Universitatea Craiova nu a putut interveni, iar tabela a arătat scorul de 3-1.

Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1. Oltenii au făcut spectacol şi rămân pe primul loc în Liga 1! Budescu a marcat superb Meciul Universitatea Craiova – Gloria Buzău 5-1 a fost transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Liga 1 continuă cu meciurile din etapa cu numărul 6, iar echipa lui Constantin Gâlcă va rămâne pe primul loc şi după această rundă. În primele şase etape, Universitatea Craiova nu a pierdut şi a ajuns la 14 puncte. Oltenii au 4 victorii şi 2 egaluri. Universitatea Craiova (4-2-3-1): L. Popescu – Vlădoiu, Maldonado, Sierra, Bancu (cpt.) – Oshima, Mekvabishvili – Bană, Mitriță, Paradela – Koljic

Rezerve: Lung jr. – Ndong, Căpățînă, Gașpăr, Zajkov, Badelj, Screciu, Houri, Mora, D. Barbu, Danciu, Baiaram

Absenți: Andrei Ivan, A. Crețu (suspendat)

Antrenor: Costel Gâlcă Gloria Buzău (4-2-3-1): Răilean – Scheda, Turda, Dobrosavlevici, Sălceanu – Akhmatov, Canadija – Dr. Tescan, D. Benzar, Cr. Dumitru (cpt.) – Matos

Rezerve: Greab, Horeboiu – Tavares, Sg. Pîrvulescu, I. Gheorghe, Budescu, Călin, Mihaiu, Dr. Grigore, Prejmereanu, Al. Stan, Gladun

Absenți: –

Antrenor: Andrei Prepeliță Stadion: Ion Oblemenco

Arbitru: Roman George Catalin (Timişoara). A1: Marinescu Vasile (Bucureşti), A2: Orbuleţ Mircea (Bucureşti)

Arbitru VAR: Kovacs Istvan (Carei). Arbitru AVAR: Omuţ Marius (Satu Mare) Constantin Budescu a tras un semnal de alarmă, după ce a fost huiduit de fanii fostei sale echipe! Budescu a debutat la Gloria Buzău chiar în meciul cu fosta sa echipă, Petrolul. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oană” și a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. În timpul partidei, fanii ploieșteni l-au huiduit pe Constantin Budescu, plecarea acestuia de la echipă fiind considerată controversată de suporterii Petrolului.

„Putem spune că suntem mulțumiți, am jucat în deplasare, pe un teren greu. Nu e exact ce ne dorim, dar e primul joc. A fost destul de greu, dar sperăm să arătăm din ce în ce mai bine.

O să urmărim ce am făcut azi în zilele următoare, iar apoi o să pot spune la ce nivel suntem.

Este un proiect serios aici, cu oameni de calitate. Pe majoritatea îi știam. M-au dorit din prima și nu am ezitat.

Nu știu ce au înțeles ei din plecarea mea de la Petrolul. Eu am vrut să trag doar un semnal de alarmă despre probleme. Încă există, suporterii nu știu. 95% dintre ei au poze cu mine pe deviceuri, nu mă deranjează că m-au huiduit.

Eu am ajutat cum am putut, am discutat cu foarte multă lume când eram aici, și cu sponsorii, care îmi sunt prieteni”, a spus Constantin Budescu la digisport.ro.