Home | Fotbal | Liga 1 | Probleme pentru Rapid, după remiza cu FC Argeș. Titularul care s-a accidentat: „Va face investigații medicale”

Probleme pentru Rapid, după remiza cu FC Argeș. Titularul care s-a accidentat: „Va face investigații medicale”

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 17:29

Probleme pentru Rapid, după remiza cu FC Argeș. Titularul care s-a accidentat: Va face investigații medicale”

Rapid a primit o lovitură, după egalul cu FC Argeș, scor 0-0, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Un titular al lui Costel Gâlcă, Alexandru Pașcanu (27 de ani), s-a accidentat.

Fundașul central a fost înlocuit în minutul 80 al partidei din Giulești. În locul lui Alexandru Pașcanu, Costel Gâlcă l-a trimis în teren pe Denis Ciobotariu.

Alexandru Pașcanu s-a accidentat după Rapid – FC Argeș 0-0. Probleme pentru Costel Gâlcă

Robert Niță, un apropiat al clubului din Giulești, a fost cel care a dezvăluit că schimbarea lui Alexandru Pașcanu nu a fost una voită. Fundașul s-a confruntat cu crampe musculare și pentru a nu risca, Costel Gâlcă a decis să-l trimită pe teren pe Denis Ciobotariu.

Fostul jucător de la Rapid, Robert Niță, a mai dezvăluit și faptul că Alexandru Pașcanu va efectua mai multe investigații medicale pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea sa.

„Nu a fost o schimbare tactică în momentul înlocuirii lui Pașcanu și nici una cauzată de evoluția jucătorului. El a simțit o încărcătură, o crampă musculară. Pentru a nu forța și a nu risca agravarea accidentării, s-a luat decizia ca Pașcanu să fie înlocuit. El a făcut un semn și a ieșit prin spatele porții.

Este vorba despre o încărcătură musculară, o crampă. La 0-0, acasă, ce faci? Schimbi fundașii centrali? Nu, este vorba de o problemă musculară, iar pentru a nu fi agravată, s-a luat decizia de a fi schimbat. Astăzi, Pașcanu va merge să facă investigații medicale”, a declarat Robert Niță, conform fanatik.ro.

Alexandru Pașcanu este jucător de bază la Rapid, ajungând în Giulești în urmă cu două sezoane. Stopperul a bifat 25 de meciuri pentru giuleșteni, în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri.

O eventuală accidentare gravă a lui Alexandru Pașcanu ar reprezenta o lovitură pentru Costel Gâlcă la Rapid. Giuleștenii traversează o perioadă delicată, fiind fără victorie de trei meciuri, în play-off. În următoarea etapă, trupa de sub Grant se va duela cu Universitatea Craiova, în deplasare.

Şeful de clan Momiţă Bona, evacuat din vila istorică pe care a ocupat-o ilegal 20 de ani. Cum a "decorat-o"
Daniel Bîrligea, o oră și 40 de minute pe masa de operație. Procedura de ultimă oră care l-ar putea aduce pe teren la barajul pentru Europa. Exclusiv
