"Puteam să fim pe primul loc". Sorin Cârţu, "bântuit" în continuare de remiza cu FCSB. Ce a spus despre lupta la titlu - Antena Sport

În orice caz, poziția pe care o avem acum… Puteam să fim pe primul loc, ne lipsesc acele două puncte din partida cu FCSB, de la sfârșitul campionatului regulat, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu arbitrajul, am fost prejudiciați.

„Băieții ne-au făcut o bucurie mare, sunt trei puncte care ne fac să respirăm destul de bine. E mult până la final, aveam nevoie de cele trei puncte. Este un meci cu un alt moral la Cluj (n.r. – etapa viitoare), avem o altă stare de spirit. Am avut mai multe situații, puteam marca mai mult. Sunt trei puncte, regret că atunci când a început play-off-ul spuneam de o medie de două puncte pe joc. Trebuia să dau un target mai mare.

Dacă marcam la acea bară, în minutul al doilea, al treilea, era un început bun. Asta nu însemna că partida era câștigată. Mai sunt cinci meciuri, returul va fi mult mai agresiv.

Meciurile vor fi grele, se pot întâmpla multe. La momentul acesta, putem spune că noi, cei trei, suntem privilegiați: FCSB, CFR și cu noi. Suntem pe poziții din care sperăm să câștigăm campionatul”, a declarat Sorin Cârţu.

Obiectivul neaşteptat anunţat de Mirel Rădoi! Dezvăluirea făcută după meciul cu Dinamo

„Am început meciul foarte bine, victoria e meritată. Nu am jucat cum voiam în prima repriză, s-a simţit presiune. De multe ori vreau să mă controlez, dar mai am scăpări. A fost o supărare a mea. Ştiam şi voiam ca Baiaram şi Safira trebuie să fie pe poziţiile lor. De aceea, eram un pic supărat. Din păcate, ăsta e felul meu, mai am de lucru. Asta era supărarea mea, pentru că se știau zonele în care trebuia să atacăm spațiile. De aceea eram supărat.