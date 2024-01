Reacţia fabuloasă a lui Adrian Mutu după ce Jurgen Klopp şi-a anunţat plecarea de la Liverpool! - Antena Sport

Adrian Mutu, reacţie fabuloasă atunci când a fost întrebat de Jurgen Klopp

„Briliantul” a glumit că deja a semnat contractul cu CFR Cluj

Cupa Africii pe Naţiuni 2023 e exclusiv în AntenaPLAY Jurgen Klopp a declarat astăzi că o va părăsi pe Liverpool la finalul acestui sezon. La prima sa conferinţă de presă ca antrenor al lui CFR Cluj, „Briliantul” a fost întrebat de jurnalişti despre acest subiect. Iată reacţia fabuloasă a lui Adrian Mutu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu va debuta pe banca lui CFR Cluj în meciul de luni, cu FC Voluntari, de acasă. CFR Cluj – FC Voluntari va fi în format LIVE TEXT luni, de la ora 20:00.

Reacţia fabuloasă a lui Adrian Mutu după ce Jurgen Klopp şi-a anunţat plecarea de la Liverpool!

„Păcat că am semnat cu CFR Cluj… Ce părere să am? e unul dintre cei mai mari antrenori ai acestui sport. Are 9 ani la Liverpool, se termină un ciclu. El știe ce e cel mai bine ce are de făcut”, a spus Adrian Mutu în conferinţa de presă de astăzi.