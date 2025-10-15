6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de "bilete" rămase pentru turneul final - Antena Sport

Africa de Sud, Senegal şi Coasta de Fildeș s-au calificat marţi seara la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Din zona Asiei, Qatar și Arabia Saudită și-au asigurat și ele “biletele” pentru turneul final, în timp ce Anglia a devenit prima națională europeană calificată matematic la World Cup, turneu transmis în Universul Antena.

Cum s-au calificat echipele africane la Mondial

Africa de Sud a învins Rwanda cu 3-0, la Nelspruit, prin golurile marcate de Thalente Mbatha, Oswin Apollis şi Evidence Makgopa, fără a-l avea în lot pe fundaşul Siyabonga Ngezana (FCSB). Echipa “Bafana Bafana” a depăşit în ultima etapă principala sa rivală, Beninul, care a fost învinsă în deplasare de Nigeria cu 4-0, terminând în cele din urmă pe locul al treilea. Pentru sud-africani va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 1998, 2002 şi 2010.

Senegalul a câştigat Grupa D după o victorie cu 4-0 în dauna Mauritaniei, la care fundaşul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist şi a primit un cartonaş galben (min. 15). Sadio Mane (Al-Nassr) a reuşit o “dublă” pentru “Leii din Teranga”, celelalte goluri fiind înscrise de Iliman Ndiaye (Everton) şi de Habib Diallo (Metz).

Mane a ajuns la 47 de goluri marcate în 115 selecţii pentru echipa naţională, notează AFP. Pentru senegalezi va fi a patra ediţie a Cupei Mondiale la care se aliniază, după cele din 2002, 2018 şi 2022.