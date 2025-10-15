6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de "bilete" rămase pentru turneul final - Antena Sport

Închide meniul
6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 10:25

Jucătorii Angliei, în timpul unui meci / Profimedia

Africa de Sud, Senegal şi Coasta de Fildeș s-au calificat marţi seara la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Din zona Asiei, Qatar și Arabia Saudită și-au asigurat și ele “biletele” pentru turneul final, în timp ce Anglia a devenit prima națională europeană calificată matematic la World Cup, turneu transmis în Universul Antena.

Cum s-au calificat echipele africane la Mondial

Africa de Sud a învins Rwanda cu 3-0, la Nelspruit, prin golurile marcate de Thalente Mbatha, Oswin Apollis şi Evidence Makgopa, fără a-l avea în lot pe fundaşul Siyabonga Ngezana (FCSB). Echipa “Bafana Bafana” a depăşit în ultima etapă principala sa rivală, Beninul, care a fost învinsă în deplasare de Nigeria cu 4-0, terminând în cele din urmă pe locul al treilea. Pentru sud-africani va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 1998, 2002 şi 2010.

Senegalul a câştigat Grupa D după o victorie cu 4-0 în dauna Mauritaniei, la care fundaşul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist şi a primit un cartonaş galben (min. 15). Sadio Mane (Al-Nassr) a reuşit o “dublă” pentru “Leii din Teranga”, celelalte goluri fiind înscrise de Iliman Ndiaye (Everton) şi de Habib Diallo (Metz).

Mane a ajuns la 47 de goluri marcate în 115 selecţii pentru echipa naţională, notează AFP. Pentru senegalezi va fi a patra ediţie a Cupei Mondiale la care se aliniază, după cele din 2002, 2018 şi 2022.

Coasta de Fildeș, campioana en-titre a Africii, a obţinut “biletul” pentru turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada după ce a dispus de Kenya cu 3-0, la Abidjan. Golurile “elefanţilor” au fost reuşite de Franck Kessie (7), Yan Diomande (54) şi Amad Diallo (84). Şi pentru ivorieni va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 2006, 2010 şi 2014, potrivit agerpres.ro.

Drumul naționanelor din Asia spre Mondial

Qatarul, antrenată de spaniolul Julen Lopetegui, a învins formaţia Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, cu scorul de 2-1, la Doha, în Grupa A din faza a patra a preliminariilor. Pentru Qatar, dublă campioană a Asiei (2019, 2023), va fi a doua ediţie a Cupei Mondiale la care va participa, după cea pe care a găzduit-o în 2022.

Arabia Saudită a remizat cu Irakul, 0-0, pe teren propriu, la Jeddah, în Grupa B. Echipa antrenată de francezul Herve Renard s-a calificat pentru a şaptea oară la Cupa Mondială, după ediţiile din 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 şi 2022, potrivit agerpres.ro.

