Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a reacţionat după ce conducerea LPF a pus la cale un plan care ar urma să-l scoată din cursa pentru alegerile LPF.

Dani Coman şi-a manifestat intenţia de a candida la următoarele alegeri LPF. Adunarea Generală Extraordinară va fi organizată joi, la Poiana Braşov.

Dani Coman: “Nu mă mai surprinde nimic în fotbal”

“Mi-am făcut bagajele, mi-am făcut temele. Nu mă mai surprinde nimic în fotbal, nici la oameni. Indiferent de ceea ce se discută, de ceea ce gândește fiecare, nu știu ce se va întâmpla peste doi ani când sunt alegerile. Important este ca fotbalul românesc să aibă de câștigat. Trebuie să se dezvolte, să vină bani mai mulți și cluburile să fie ajutate.

Nu știu dacă aceste prevederi sunt făcute explicit pentru mine, deși sunt avizat. Nici nu contează, dacă săptămâna viitoare erau alegerile, atunci îmi exprimam dorința de a candida. Peste doi ani nu știu ce se va întâmpla. Important e ca fotbalul românesc să se dezvolte. Sunt oameni competenți care pot candida, dar vedem ce se va întâmpla.

Eu vorbesc cu mulți din cei care sunt în actuala conducere a LPF-ului. Sunt oameni capabili, indiferent de ceea de ce discută.