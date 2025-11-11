Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF! - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF!

Publicat: 11 noiembrie 2025, 18:47

Reacţia lui Dani Coman după ce a aflat de planul care l-ar scoate din cursa pentru şefia LPF!

Dani Coman dă un interviu

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a reacţionat după ce conducerea LPF a pus la cale un plan care ar urma să-l scoată din cursa pentru alegerile LPF.

Dani Coman şi-a manifestat intenţia de a candida la următoarele alegeri LPF. Adunarea Generală Extraordinară va fi organizată joi, la Poiana Braşov.

Dani Coman: “Nu mă mai surprinde nimic în fotbal”

“Mi-am făcut bagajele, mi-am făcut temele. Nu mă mai surprinde nimic în fotbal, nici la oameni. Indiferent de ceea ce se discută, de ceea ce gândește fiecare, nu știu ce se va întâmpla peste doi ani când sunt alegerile. Important este ca fotbalul românesc să aibă de câștigat. Trebuie să se dezvolte, să vină bani mai mulți și cluburile să fie ajutate. 

Nu știu dacă aceste prevederi sunt făcute explicit pentru mine, deși sunt avizat. Nici nu contează, dacă săptămâna viitoare erau alegerile, atunci îmi exprimam dorința de a candida. Peste doi ani nu știu ce se va întâmpla. Important e ca fotbalul românesc să se dezvolte. Sunt oameni competenți care pot candida, dar vedem ce se va întâmpla. 

Eu vorbesc cu mulți din cei care sunt în actuala conducere a LPF-ului. Sunt oameni capabili, indiferent de ceea de ce discută. 

Dacă oamenii își doresc ca fotbalul să rămână așa cum îl avem acum, vom rămâne la fel. Dacă vrem să ne dezvoltăm, atunci trebuie să ne exprimăm dorința. Sunt ferm convins că va fi o altfel de ședință”, a declarat Dani Coman pentru digisport.ro.

Valeriu Iftime s-a opus propunerii conducerii LPF

Valeriu Iftime se opune planului conducerii LPF. În opinia patronului lui FC Botoşani planul este făcut special pentru a-i asigura lui Gino Iorgulescu un nou mandat la şefia LPF. Iftime consideră că Dani Coman ar fi blocat să candideze.

“Nu vă povestesc că am luat o pastilă la început. Ca să înțeleg dacă e adevărat sau e o farsă. Ce propune LPF e lipsă de obraz. Domnul președinte Iorgulescu vrea să schimbe statutul betonându-și un alt mandat.

E o chestiune rușinoasă pentru mine. După două mandate, 10 ani la LPF, mi-a dat telefon de două ori când a fost ales, iar acum nu mi-a mai răspuns. Nu poți să schimbi statutul. Mi se pare de neacceptat.

Dacă noi românii, cele 16 cluburi, acceptăm acest lucru, atunci suntem chiar de râsul lumii. O să murim proști. Încearcă să-l betoneze, să-l scoată pe Dani Coman. Așa pare (n.r. cu dedicație). Dacă știi că Dani Coman vrea să participe o faci public să-l blochezi?”, a declarat Iftime, potrivit sursei citate.

Gino Iorgulescu (69 de ani) este preşedintele LPF din 2013, atunci când l-a înlocuit pe Dumitru Dragomir. Iorgulescu este prieten cu Gigi Becali. Totuşi, Becali s-a revoltat recent contra contractului pentru drepturile TV.

Gino Iorgulescu a mai fost în centrul unui scandal atunci când regulamentul a fost modificat de LPF, şi aprobat de FRF, după cazul lui Malcom Edjouma, care nu putea evolua în Liga 1. Becali a reacţionat public şi a avut câştig de cauză, Mihai Rotaru şi Dan Şucu fiind cei care s-au opus vehement acelei modificări. Şucu i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, dar la Adunarea Generală Rapid nu a adus în discuţie posibila demisie sau demitere a lui Iorgulescu.

 

