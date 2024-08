Reacţia lui Gigi Becali după ce Darius Olaru a fost eliminat cu Poli Iaşi! Mesaj tranşant al patronului FCSB-ului - Antena Sport

Darius Olaru, prima reacţie după cartonaşul roşu din FCSB – Poli Iaşi 0-1. Anunţ categoric despre viitorul său: „Nu în Rusia!”

Darius Olaru a avut prima reacţie după meciul FCSB – Poli Iaşi, scor 0-1, din etapa a 6-a a Ligii 1. Căpitanul roş-albaştrilor a fost eliminat înainte de pauză! Jucătorii lui Elias Charalambous au suferit o înfrângere greu de digerat chiar înaintea deplasării cu LASK Linz, din preliminariile Europa League.

FCSB are un start de campionat de coşmar. În faţa a 4525 de fani, roş-albaştrii au fost învinşi de Poli Iaşi în Ghencea. Mihai Bordeianu a marcat în minutul 27 şi tot el a provocat cartonaşul roşu primit de Darius Olaru (32).

Gigi Becali a făcut patru schimbări la pauză, dar campionii en-titre nu au reuşit să obţină nici măcar un punct. În ultima jumătate de oră a debutat şi Florin Tănase.

„Cred că am pierdut cele 3 puncte doar din cauza mea, a fost acel cartonaş roşu. Vreau să îmi cer scuze în faţa colegilor. (A fost intenţie?) Am vrut să îmi creez un avantaj. A fost mai mult cartonaş roşu din cauza terenului, dacă îmi venea mai bine. Dacă el a spus că a fost intenţie, atunci a fost inteţie. Am vrut să pun piciorul ca să protejez mingea, să o iau direct către poartă. Nu cred că a fost full contact, doar l-am ras. Dar dacă aşa a fost să fie…

Am trecut de mult de faza cu vacanţa. Este o perioadă de fotbalist normală. A fost şi eliminarea cu Spartak, a venit acest meci pe care trebuia să îl câştigăm. A venit acest cartonaş roşu şi îmi asum.

„Îmi doresc să joc din 3 în 3 zile”

(Pleci, rămâi?) Eu nu pun presiune pe mine, oamenii din exterior pun presiune pe mine. Transferuri, netransferuri… eu nu ştiu nimic. Mă gândesc la meciurile de aici, ştiu ce obiective are echipa, ce obiective am eu. Suntem o echipă, aşa am câştigat campionatul… nu a fost Olaru, sau Coman. Noi am ajutat prin cifre, dar echipa a făcut asta.

Tase este un jucător important, care ştie mediul de aici, ştie oamenii din jurul echipei. Ne cunoaşte pe noi, ne bucurăm că a revenit şi trebuie să începem treaba.