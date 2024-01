Reacţia lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali a anunţat cel de al treilea transfer al iernii pentru FCSB! - Antena Sport

Reclamă

Gigi Becali a anunţat astăzi că Nana Antwi a semnat cu FCSB şi că el este dispus să mai achite 50.000 de euro în plus pentru ca fundaşul să se alăture de acum „roş-albaştrilor”. Oferta iniţială a FCSB-ului pentru fundaşul lui Urartu a fost de 50.000 de euro, având în vedere că jucătorul mai are contract cu echipa armeană doar până în vara acestui an.

„FCSB a semnat cu băiatul ăla în ianuarie, jucătorul este al nostru din iunie. Astăzi a plecat un impresar ca să negocieze cu ei, le-am trimis contractul semnat de jucător și negociază să mai dăm 50.000 și să vină mai repede”, a spus Gigi Becali la prosport.ro.

Fundaşul de 23 de ani cotat la 275.000 de euro a marcat două goluri şi a oferit şi două assist-uri, în cele 23 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru Urartu. Dacă Nana Antwi ajunge în această pauză la FCSB, Vali Crețu va părăsi echipa. Mihai Stoica speră să-l convingă pe patron să îl păstreze și pe Crețu.

„Creţu merge şi el (n.r. în cantonament). Creţu nu mai are contract. Nu, n-am mai întâlnit o situaţie de genul ăsta. Eu aş vrea ca el să rămână până în vară şi sper să rămănă, chiar dacă va fi transferat alt fundaş dreapta, că ne poate ajuta.

Nu ştim ce aducem, mai ales jucători care n-au evoluat în România şi cred că Vali Creţu rămâne o soluţie pentru noi. Să nu uităm episodul cu Craiova 1948, dar până la eliminare s-a apărat perfect la Bahassa, meciul cu Universitatea Craiova, iar la Cluj împotriva lui Krasniqi a făcut un joc foarte bun„, a spus Mihai Stoica, citat de orangesport.ro.

Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya, de unde va reveni în ţară pe 21 ianuarie. Gloria Sport Arena este complexul din Belek unde va fi cazat liderul. Lask Linz e singurul adversar pe care FCSB îl va întâlni în Turcia, pe 14 ianuarie. Portari: Târnovanu, Vlad, Udrea

Fundaşi: Creţu, Panţiru, Dawa, Haruţ, Pantea, Radunovic

Mijlocaşi: Şut, Oct. Popescu, Lixandru, Pandele, Toma, Ov. Popescu, Olaru, Radaslavescu, Laszlo, Popa, Alhassan

Atacanţi: Coman, Compagno, Miculescu, Băluţă, Luis Phelipe FCSB are 44 de puncte, cu 8 mai multe decât urmăritoarea CFR Cluj. În primul meci din 2024, „roș-albaștrii” joacă pe teren propriu cu UTA.