Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj - Antena Sport

Dinamo nu s-a putut baza pe câțiva jucători importanți din lot la cel mai recent meci disputat în campionat, egalul cu FC Argeș de la Mioveni. Printre ei s-a aflat și Mamoudou Karamoko, care urmează însă să revină pe teren cât de curând, cel mai probabil la meciul contra CFR-ului din campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul francez al alb-roșiilor s-a accidentat chiar în săptămâna meciului contra echipei lui Bogdan Andone, iar Zeljko Kopic nu s-a putut baza pe el. Din fericire pentru tabăra “câinilor”, problema medicală a jucătorului de 26 de ani nu este una gravă și va putea juca în următoarea partidă din Liga 1.

Karamoko revine pe teren

Potrivit celor de la dinamo1948.club, Karamoko va sta momentan pe bară la meciul din Cupa României contra celor de la CS Dinamo, cel mai probabil pentru a se reface complet. Francezul va evolua însă în următorul meci din calendarul alb-roșiilor, cel contra CFR-ului care închide turul sezonului regular.

Adus în această vară de la Copenhaga, Karamoko a adunat 11 meciuri și a strâns două goluri și o pasă decisivă. Francezul a devenit un om de bază pentru Zeljko Kopic, care a început să îl folosească din ce în ce mai mult pe postul de titular, principalul său contracandidat, Stipe Perica, fiind la rândul său accidentat în prima parte a sezonului.

În ultimul meci în care a purtat tricoul alb-roșu, cel contra Rapidului, Karamoko a intrat de pe bancă și a evoluat puțin peste 25 de minute.