Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj

Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 12:29

Comentarii
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj

Jucătorii de la Dinamo și Universitatea Craiova, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dinamo nu s-a putut baza pe câțiva jucători importanți din lot la cel mai recent meci disputat în campionat, egalul cu FC Argeș de la Mioveni. Printre ei s-a aflat și Mamoudou Karamoko, care urmează însă să revină pe teren cât de curând, cel mai probabil la meciul contra CFR-ului din campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul francez al alb-roșiilor s-a accidentat chiar în săptămâna meciului contra echipei lui Bogdan Andone, iar Zeljko Kopic nu s-a putut baza pe el. Din fericire pentru tabăra “câinilor”, problema medicală a jucătorului de 26 de ani nu este una gravă și va putea juca în următoarea partidă din Liga 1.

Karamoko revine pe teren

Potrivit celor de la dinamo1948.club, Karamoko va sta momentan pe bară la meciul din Cupa României contra celor de la CS Dinamo, cel mai probabil pentru a se reface complet. Francezul va evolua însă în următorul meci din calendarul alb-roșiilor, cel contra CFR-ului care închide turul sezonului regular.

Adus în această vară de la Copenhaga, Karamoko a adunat 11 meciuri și a strâns două goluri și o pasă decisivă. Francezul a devenit un om de bază pentru Zeljko Kopic, care a început să îl folosească din ce în ce mai mult pe postul de titular, principalul său contracandidat, Stipe Perica, fiind la rândul său accidentat în prima parte a sezonului.

În ultimul meci în care a purtat tricoul alb-roșu, cel contra Rapidului, Karamoko a intrat de pe bancă și a evoluat puțin peste 25 de minute.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
Fanatik.ro
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
13:27
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:41
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
12:23
Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene