Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol "câinilor"! Gestul făcut de el după reuşită - Antena Sport

Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol “câinilor”! Gestul făcut de el după reuşită

Bogdan Stănescu Publicat: 24 octombrie 2025, 21:24

Robert Moldoveanu, fostul jucător al lui Dinamo, le-a dat gol câinilor! Gestul făcut de el după reuşită

Robert Moldoveanu, după golul din FC Argeş - Dinamo / captura digisport.ro

Robert Moldoveanu (26 de ani) a înscris în minutul 40 al meciului FC Argeş – Dinamo. Atacantul piteştenilor, care a evoluat în trecut la Dinamo, a marcat cu noroc, cu un şut deviat.

Imediat după gol, Moldoveanu a ridicat braţele, semn că nu a dorit să se bucure pentru reuşita împotriva fostei sale echipe. El a fost însă îmbrăţişat de colegii săi, după ce a reuşit să o egaleze pe Dinamo.

Robert Moldoveanu, gol norocos împotriva fostei sale echipe, Dinamo

La Mioveni, Dinamo este încurajată de numeroşi suporteri. Stadionul este aproape plin, piteştenii fiind şi ei încurajaţi frenetic de fanii lui FC Argeş.

Înaintea golului lui Moldoveanu, Dinamo deschisese scorul în minutul 34, prin Kennedy Boateng, care a marcat cu o lovitură de cap, după un corner bătut de Danny Armstrong.

Dinamo şi FC Argeş se aflau la egalitate de puncte înaintea duelului de la Mioveni. Ambele au acumulat 23 de puncte. Dinamo era pe 4, în timp ce FC Argeş era pe locul 5.

