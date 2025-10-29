S-a decis viitorul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt. Anunţul oficial - Antena Sport

Marius Măldărășanu se află din vara anului 2021 pe banca lui Hermannstadt, dar acum echipa are probleme serioase în campionat, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre plecarea lui Marius Măldărășanu de la echipă. Hermannstadt se află pe locul 15 în clasament, cu doar două victorii de la startul noului sezon, şi cu 10 puncte, trei mai multe faţă de ocupanta ultimul loc, Metaloglobus.

Chiar şi în aces context, Marius Măldărășanu are credit de la conducere. Claudiu Rotar – finanțatorul celor de la Hermannstadt – îi mai acordă o şansă antrenorului, dar are câteva cerinţe în privinţa raportului pe care acesta îl are cu fotbaliştii.

“Și acum avem răbdare, ca și în sezonul trecut. Nu a zis nimeni că-l schimbă pe Măldărășanu, doar că trebuie să stăm puțin cu biciul pe ei. Echipa s-a bătut, am învins Rapid, am făcut egal cu FCSB. Doar că suntem într-o pasă proastă și doar antrenorul poate rezolva situația. Marea problemă este că suntem lipsiți de agresivitate. În vară au plecat Goncalves, Ianis Stoica, Murgia. Au venit Albu, Georgevski, l-am introdus pe Ciubotaru. Au nevoie de acomodare. Nu există nicio listă pentru înlocuirea lui Măldărășanu, nici nu am discutat și nici nu o vom face”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.