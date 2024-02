"Se transformă!" Detalii din interior despre Dan Petrescu! Cum se comportă, de fapt, cu jucătorii - Antena Sport

După ce am venit de la Sepsi, a fost cu Şumudică. Am marcat trei sau patru goluri în cele şapte meciuri. Mi-a dat încredere. După ce a plecat a fost un moment neplăcut pentru mine”, a declarat Claudiu Petrila, conform fanatik.ro.

Dan Petrescu nu s-a mai plâns de nimic după calificarea în sferturile Ligii Campionior Asiei. Antrenorul român a făcut plecăciuni în fața jucătorilor de la Jeonbuk, după rezultatul uriaș.

La finalul partidei cu rivalii de la Pohang, Dan Petrescu a dezvăluit că prestația jucătorilor săi a fost una excelentă și le-a mulțumit acestora pentru modul în care au gestionat partida.

„Am făcut o treabă bună în repriza secundă, am marcat și am reușit să închidem meciul. A fost o zi bună. Vreau să îi felicit pe jucători pentru această calificare. Am făcut un meci bun.

Sunt fericit că am ajuns în sferturi. Am luat primul gol astăzi, dar am reușit să ne organizăm bine în repriza secundă și să întoarcem soarta meciului.

Cei de la Pohang au fost agresivi, așa că le-am cerut și jucătorilor mei să fie agresivi. Din fericire, jucătorii mei au fost puternici și și-au arătat experiența. Performanța lor a fost bună”, a spus Dan Petrescu, citat de biz.chosun.com.