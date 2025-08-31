Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR - FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg - Antena Sport

Sebastian Colțescu a arătat un cartonaș roșu în minutul 45+2 al duelului CFR Cluj – FCSB! Se pare că oficialul eliminat de central a fost Cristi Balaj.

Cristi Balaj, aflat în zona vestiarelor, s-a enervat în momentul în care a văzut că Mihai Popescu nu a primit al 2-lea cartonaș galben, după un fault asupra lui Louis Munteanu.

Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în CFR Cluj – FCSB

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, oficialul ardelenilor i-a arătat lui Sebastian Colțescu două degete, semn că și-ar fi dorit eliminarea lui Mihai Popescu.

Colțescu a fost informat de gestul lui Cristi Balaj, având în vedere că oficialul s-a enervat din cauza faptului că Mihai Popescu nu a fost trimis la vestiare.

Astfel, centralul partidei s-a dus la marginea terenului și l-a eliminat pe fostul său coleg.