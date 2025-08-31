Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR - FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg - Antena Sport

Închide meniul
Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR – FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg

Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR – FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 22:52

Captură primasport

Sebastian Colțescu a arătat un cartonaș roșu în minutul 45+2 al duelului CFR Cluj – FCSB! Se pare că oficialul eliminat de central a fost Cristi Balaj.

Cristi Balaj, aflat în zona vestiarelor, s-a enervat în momentul în care a văzut că Mihai Popescu nu a primit al 2-lea cartonaș galben, după un fault asupra lui Louis Munteanu.

Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în CFR Cluj – FCSB

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, oficialul ardelenilor i-a arătat lui Sebastian Colțescu două degete, semn că și-ar fi dorit eliminarea lui Mihai Popescu.

Colțescu a fost informat de gestul lui Cristi Balaj, având în vedere că oficialul s-a enervat din cauza faptului că Mihai Popescu nu a fost trimis la vestiare.

Astfel, centralul partidei s-a dus la marginea terenului și l-a eliminat pe fostul său coleg.

Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu

A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu.

Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, care avea deja galben, a avut o intrare prin alunecare asupra lui Louis Munteanu. Pe reluări s-a putut observa faptul că fundaşul FCSB-ului l-a călcat pe atacantul rival.

Sebastian Colţescu nu a oprit jocul, deşi Louis Munteanu s-a prăbuşit pe teren. Faza a continuat iar Emerllahu a reuşit să marcheze, cu o lovitură de cap, după ce iniţial Ştefan Târnovanu a respins balonul.

Jucătorii celor de la CFR Cluj au protestat, dorind ca Mihai Popescu să fie eliminat. Cel mai vehement a fost Mario Camora, însă Sebastian Colţescu a decis să nu-i acorde un al doilea cartonaş galben fundaşului campioanei.

După pauză, Mihai Popescu nu a mai continuat pe teren. El a fost înlocuit în minutul 45 cu Valentin Creţu, Daniel Graovac fiind trecut în centrul defensivei.

Scorul a fost deschis tot de CFR Cluj. Damjan Djokovic a marcat în minutul 19, cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Korenica. În minutul 41, FCSB a beneficiat de un penalty, acordat în urma henţ-ului comis în careu de Kresic. Florin Tănase a transformat fără emoţii lovitura de la punctul cu var.

