Sebastian Colțescu l-a eliminat pe Cristi Balaj în CFR - FCSB! Motivul pentru care i-a arătat roșu fostului coleg - Antena Sport

Sebastian Colțescu a arătat un cartonaș roșu în minutul 45+2 al duelului CFR Cluj – FCSB! Se pare că oficialul eliminat de central a fost Cristi Balaj.
Cristi Balaj, aflat în zona vestiarelor, s-a enervat în momentul în care a văzut că Mihai Popescu nu a primit al 2-lea cartonaș galben, după un fault asupra lui Louis Munteanu.
Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în CFR Cluj – FCSB
Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, oficialul ardelenilor i-a arătat lui Sebastian Colțescu două degete, semn că și-ar fi dorit eliminarea lui Mihai Popescu.
Colțescu a fost informat de gestul lui Cristi Balaj, având în vedere că oficialul s-a enervat din cauza faptului că Mihai Popescu nu a fost trimis la vestiare.
Astfel, centralul partidei s-a dus la marginea terenului și l-a eliminat pe fostul său coleg.
Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu
A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu.
Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, care avea deja galben, a avut o intrare prin alunecare asupra lui Louis Munteanu. Pe reluări s-a putut observa faptul că fundaşul FCSB-ului l-a călcat pe atacantul rival.
Sebastian Colţescu nu a oprit jocul, deşi Louis Munteanu s-a prăbuşit pe teren. Faza a continuat iar Emerllahu a reuşit să marcheze, cu o lovitură de cap, după ce iniţial Ştefan Târnovanu a respins balonul.