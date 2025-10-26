Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB a dat recital cu UTA: „S-a cam pitit. Dacă nu era 2-0 la pauză...” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a învins-o cu 4-0 pe UTA. Campioana a dat recital în duelul din etapa a 14-a din Liga 1 și s-a apropiat la trei puncte de play-off, acumulând 16 puncte.

Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au marcat în duelul cu UTA. Arădenii au rămas în inferioritate numerică pe finalul primei reprize, după ce portarul Iliev a primit cartonaș roșu pentru un henț comis în afara careului.

Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru după FCSB – UTA 4-0

Gigi Becali a taxat un singur jucător al FCSB-ului după victoria cu UTA, pe Mihai Lixandru. Patronul campioanei a recunoscut că l-ar fi schimbat pe mijlocaș dacă scorul nu ar fi fost de 2-0 la pauză, în favoarea echipei sale.

Totodată, Becali a revenit la sentimente mai bune față de Adrian Șut, după ce l-a amenințat cu banca de rezerve după eșecul cu Bologna.

„FCSB campioana! Campioana, nu discut altceva. Am zis eu altceva vreodată? Spuneam ca să-i sperii pe ei, să știe de frică…am spus și de Șut că rupe banca, dar cum să-l las pe el…să refacem cuplul.