Singurul jucător criticat de Gigi Becali după ce FCSB a dat recital cu UTA: „S-a cam pitit. Dacă nu era 2-0 la pauză...” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a învins-o cu 4-0 pe UTA. Campioana a dat recital în duelul din etapa a 14-a din Liga 1 și s-a apropiat la trei puncte de play-off, acumulând 16 puncte.
Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au marcat în duelul cu UTA. Arădenii au rămas în inferioritate numerică pe finalul primei reprize, după ce portarul Iliev a primit cartonaș roșu pentru un henț comis în afara careului.
Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru după FCSB – UTA 4-0
Gigi Becali a taxat un singur jucător al FCSB-ului după victoria cu UTA, pe Mihai Lixandru. Patronul campioanei a recunoscut că l-ar fi schimbat pe mijlocaș dacă scorul nu ar fi fost de 2-0 la pauză, în favoarea echipei sale.
Totodată, Becali a revenit la sentimente mai bune față de Adrian Șut, după ce l-a amenințat cu banca de rezerve după eșecul cu Bologna.
„FCSB campioana! Campioana, nu discut altceva. Am zis eu altceva vreodată? Spuneam ca să-i sperii pe ei, să știe de frică…am spus și de Șut că rupe banca, dar cum să-l las pe el…să refacem cuplul.
Lixandru azi s-a cam pitit, te văd, nenea Lixandru. Am ochi de șoim. S-a cam pitit astăzi. Dacă nu era 2-0 la pauză…la mine trebuie să te arăți, să primești. Dacă nu te arăți, stai pe bancă”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – UTA 4-0.
FCSB – UTA 4-0
Gazdele au deschis scorul în minutul 13, când Târnovanu l-a lansat pe Florin Tănase, după o lovitură liberă a arădenilor, acesta a trimis lui Bârligea şi atacantul bucureştenilor a şutat pe jos, de la 20 de metri, învingându-l pe Iliev. După cinci minute Florin Tănase a avut un gol anulat din cauza unei poziţii de ofsaid, apoi Poulolo a trimis un şut periculos, dar pe lângă poarta bucureştenilor, în minutul 21. FCSB a mai avut un gol anulat de VAR, la Cisotti, în minutul 26, însă peste zece minute gazdele au primit penaltY la henţul lui Alin Roman şi Floin Tănase a transformat, în minutul 38.
Cisotti a cerut schimbare, din cauza unei accidentări, iar din minutul 45+2 arădenii au rămas în zece. Portarul Dejan Iliev a comis un henţ în afara careului şi a primit cartonaş roşu, în al doilea minut al prelungirilor. În partea secundă ritmul meciului a căzut, gazdele au rămas în control şi şi-au mai trecut câteva şanse de gol în statistică. Pe final a fost un henţ la Poulolo şi s-a dictat penalti după verificarea VAR, iar Olaru a transformat, în minutul 80.
Nou intratul Mamadou Thiam a înscris primul gol în campionat pentru bucureşteni, în minutul 90+3, stabilind scorul final, FCSB – UTA 4-0. Bucureştenii sunt pe locul 10 în clasament, cu 16 puncte, urmaţi de UTA Arad, pe 11, tot cu 16 puncte.
