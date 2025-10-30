Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi: "O ţinem aşa tot timpul?" - Antena Sport

Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie.
Sorin Cârţu a fost întrebat despre un astfel de scenariu şi a oferit o replică fermă. Preşedintele Universităţii Craiova a transmis că nu se pune problema ca antrenorul să plece din Bănie.
Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi
De asemenea, Sorin Cârţu a subliniat faptul că nici măcar Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova, nu ia în calcul să-l demită pe Mirel Rădoi.
“Ce tensiune? Tu l-ai auzit pe domnul Rotaru, pe cineva dintre acționari că vor să-l demită pe Rădoi, sau că Rădoi vrea să-și dea demisia? Vrea să se mențină un aer trepidant. Nu există! Atâta timp cât s-a pronunțat domnul Rotaru, care este autorizat. Când e vorba de demisie, iei hârtia și scrii. Eu nu am auzit. Bine, am fost și plecat. Am fost la Real cu Barca.
Universitatea Craiova a fost periculoasă de la început. Au fost „’tălpi’ cu anumiți arbitri. E clar că, atât timp cât nu este un adevăr, este ceva. Dar o ținem așa tot timpul? Eu nu am purtat nicio discuție cu el (n.r. Mirel Rădoi)”, a declarat Sorin Cârţu, în cadrul unei conferinţe de presă.
După victoria cu Sănătatea Cluj din Cupă, Mirel Rădoi a declarat şi el că nu se gândeşte la o plecare de la Universitatea Craiova, fiind concentrat doar asupra derby-ului du Rapid de duminică, din Liga 1.
“Am auzit acum că au fost zvonuri. Nu pot să confirm sau să infirm. Cine dă veștile astea trebuie să-și asume. Nu mă gândesc la așa ceva. Contează ce vom face de mâine dimineață pentru meciul de duminică”, a spus Rădoi.
