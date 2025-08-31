Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

Finalul primei reprize a derby-ului dintre CFR Cluj şi FCSB a fost unul încins. Campioana a egalat la 1 după un penalty transformat de Florin Tănase, dar gazdele au reacţionat imediat şi au terminat în avantaj după primele 45 de minute, după golul marcat de Emerllahu.
A fost momentul în care Ştefan Târnovanu a avut o adevărată criză de nervi. Portarul campioanei a respins greu şutul lui Sfait, iar Emerllahu a marcat cu capul în poarta goală.
Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren
Emerllahu a reluat nestingherit în poarta oaspeţilor, Toma şi Popescu fiind fără reacţie. Acesta a fost şi motivul pentru care Târnovanu a gesticulat înspre colegii săi, reproşându-le acest lucru.
În aceeaşi fază, Popescu, care avea deja un cartonaş galben, a avut o intrare dură de la spate asupra lui Louis Munteanu, dar a scăpat de al doilea galben şi de eventuala eliminare. A fost motivul pentru care el a fost înlocuit la pauză de Creţu.
