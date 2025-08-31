Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

Finalul primei reprize a derby-ului dintre CFR Cluj şi FCSB a fost unul încins. Campioana a egalat la 1 după un penalty transformat de Florin Tănase, dar gazdele au reacţionat imediat şi au terminat în avantaj după primele 45 de minute, după golul marcat de Emerllahu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost momentul în care Ştefan Târnovanu a avut o adevărată criză de nervi. Portarul campioanei a respins greu şutul lui Sfait, iar Emerllahu a marcat cu capul în poarta goală.

Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren

Emerllahu a reluat nestingherit în poarta oaspeţilor, Toma şi Popescu fiind fără reacţie. Acesta a fost şi motivul pentru care Târnovanu a gesticulat înspre colegii săi, reproşându-le acest lucru.

În aceeaşi fază, Popescu, care avea deja un cartonaş galben, a avut o intrare dură de la spate asupra lui Louis Munteanu, dar a scăpat de al doilea galben şi de eventuala eliminare. A fost motivul pentru care el a fost înlocuit la pauză de Creţu.