Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj - FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB

Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB

Publicat: 31 august 2025, 22:37

Comentarii
Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren! Şi-a certat colegii din apărare după golul 2 primit în CFR Cluj – FCSB

Jucătorii FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj - Sport Pictures

Finalul primei reprize a derby-ului dintre CFR Cluj şi FCSB a fost unul încins. Campioana a egalat la 1 după un penalty transformat de Florin Tănase, dar gazdele au reacţionat imediat şi au terminat în avantaj după primele 45 de minute, după golul marcat de Emerllahu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost momentul în care Ştefan Târnovanu a avut o adevărată criză de nervi. Portarul campioanei a respins greu şutul lui Sfait, iar Emerllahu a marcat cu capul în poarta goală.

Ştefan Târnovanu, criză de nervi pe teren

Emerllahu a reluat nestingherit în poarta oaspeţilor, Toma şi Popescu fiind fără reacţie. Acesta a fost şi motivul pentru care Târnovanu a gesticulat înspre colegii săi, reproşându-le acest lucru.

În aceeaşi fază, Popescu, care avea deja un cartonaş galben, a avut o intrare dură de la spate asupra lui Louis Munteanu, dar a scăpat de al doilea galben şi de eventuala eliminare. A fost motivul pentru care el a fost înlocuit la pauză de Creţu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Observator
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
Fanatik.ro
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
0:35 1 sept.
Rayo Vallecano – Barcelona 1-1. Andrei Rațiu a avut o ratare uriașă! Rezultatele stranierilor
0:29 1 sept.
VIDEOSanta Clara – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat din minutul 65! Alverca – Benfica 1-2
0:28 1 sept.
Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: “E o mândrie”
0:25 1 sept.
Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: “Nu avantajează pe nimeni”
0:08 1 sept.
“Să mă ierte Dumnezeu” Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2: “Penalty clar!”
0:02 1 sept.
Daniel Bîrligea ratează convocarea la echipa naţională! Gigi Becali a confirmat totul: “N-au ce să-i facă”
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali vrea să cumpere marca “Steaua”! Suma pe care e dispus să o plătească
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko