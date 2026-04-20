Ștefan Târnovanu și-a făcut autocritica după greșelile din meciul cu Farul. Ce le-a transmis Mirel Rădoi în vestiar

Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 22:58

Comentarii
Ștefan Târnovanu / Sportpictures

FCSB a obținut trei puncte pe terenul celor de la Farul Constanța și a urcat pe prima poziție în play-out. Vlad Chiricheș a fost titular în echipa lui Mirel Rădoi, iar mijlocașul a fost din nou ținta ironiilor lui Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Târnovanu a avut parte de un meci de coșmar, asta după ce a greșit la ambele goluri marcate de gruparea pregătită de Flavius Stoican.

Ștefan Târnovanu și-a turnat cenușă în cap, după Farul – FCSB 2-3

Ștefan Târnovanu a vorbit după meciul cu Farul Constanța despre cele două erori din timpul partidei, însă a scos în evidență și faptul că gruparea antrenată de Mirel Rădoi este pregătită de barajul cu oricine vine din play-off.

„O primă repriză echilibrată, am primit un gol, nu am fost prea inspirat. După pauză am greșit la golul doi, nu trebuia să ies, îmi asum, e golul meu, pe plan personal nu sunt fericit, că am luat două goluri. Ne pregătim pentru barajul de Europa, acum am luat o opțiune serioasă, trebuie să intrăm de pe primul loc și să jucăm barajul cu echipa de play-off.

Posibil să se simtă lipsa meciurilor, nu vreau să pun pe seama aceasta, nu am fost inspirat. E important că echipa a câștigat. Jucând e mai bine, ai repere, totul e mai ușor. Din ce știm, Mirel a vorbit cu noi după meci, despre ce am greșit, iar de plecare nu ne-a spus încă nimic. Nu știu nimic”, a declarat Ștefan Târnovanu, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
