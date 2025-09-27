"Sunt rari jucătorii ca el". Oficialul din Liga 1 "se înclină" în fața unui fotbalist de la revelația sezonului - Antena Sport

Dani Coman a ținut să vorbească la superlativ despre Caio Fereira, unul dintre cei mai interesanți jucători din acest sezon de la FC Argeș, revelația campionatului. Președintele piteștenilor a vorbit inclusiv despre posibilitatea de a-l vinde pe brazilian în acestă iarnă.

Sud-americanul a venit în vară de la FC Bălți și a adunat trei goluri și trei pase decisive în 12 meciuri în tricoul alb-vișiniu.

Dani Coman, despre Caio: “E senzațional”

Conducătorul ocupantei locului secund din Liga 1 a remarcat ambiția lui Caio de a veni și de a se pregăti la antrenamente, un aspect pe care l-a catalogat mai puțin obișnuit pentru un brazilian. În ceea ce privește o eventuală plecare, Coman a lăsat o “portiță” liberă pentru un transfer în schimbul unei sume care să îi mulțumească pe cei de la FC Argeș, potrivit digisport.ro.

“Pentru mine, toți sunt cei mai buni și cei mai frumoși. Caio este un jucător brazilian atipic. Înainte de antrenament vine pentru prevenție, face exerciții, după antrenament la fel. E senzațional, un băiat de grup, care va crește mai mult.

Mie îmi place mult. Sunt rari jucătorii ca el, cu tehnica lui. Noi suntem pregătiți indiferent de ce se va întâmpla în iarnă. Avem puterea să ținem orice jucător, dar orice jucător e transferabil la prețul dorit de noi.