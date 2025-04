"Suntem proștii proștilor" Dan Petrescu și-a făcut praf jucătorii după 1-1 cu Dinamo! Ce le-a reproșat - Antena Sport

Dan Petrescu a oferit prima reacție după Dinamo – CFR Cluj 1-1! Antrenorul ardelenilor și-a făcut praf jucătorii la interviul de la finalul partidei.

Dan Petrescu le-a reproșat jucătorilor săi faptul că nu au știut să țină de rezultat, la duelul de pe Arena Națională. În opinia antrenorului, echipa din Gruia a pierdut mai multe dueluri în acest an, din această cauză.

Dan Petrescu nu s-a ferit de cuvinte și și-a făcut praf jucătorii după 1-1 cu Dinamo

„Nu am făcut un meci bun. Cred că s-a văzut că am jucat acum 4 zile, era o semifinală, am dat totul și am intrat puțin moi. Părerea mea e că ar fi trebuit să ținem de rezultat. Nu am știut, asta a fost cea mai mare problemă la noi în acest sezon.

Noi nu vrem să facem așa ceva, să fim corecți, noi suntem proști proștilor și pierdem toate meciurile! Îmi pare rău, era prima dată după mult timp cât câștigam un meci mai slab.

Nu ați văzut cum s-au câștigat meciurile? Echipele știu să joace la rezultat, așa se câștigă un campionat!