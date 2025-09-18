Transfer de ultimă oră anunţat de CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj continuă să lovească pe piaţa transferurilor. Ardelenii l-au transferat pe Iacopo Cernigoi, atacantul de 30 de ani cotat la 200.000 de euro, care a trecut pe la secţiile de juniori de la AC Milan.
Cernigoi a adunat sute de meciuri în ligile inferioare din Italia, unde a şi înscris 65 de goluri, oferind şi 13 pase decisive. Pisa, Crotone sau Pescara sunt echipele unde a evoluat vârful de 1,93 metri.
Iacopo Cernigoi, noul jucător al lui CFR Cluj
“Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora.
La nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, se arată în comunicatul postat de CFR Cluj pe Facebook.
Kurt Zouma, Ovidiu Perianu, Islam Slimani sau Andrei Cordea sunt printre cele mai importante transferuri făcute de CFR în această perioadă de mercato.
