Transfer de ultimă oră anunţat de CFR Cluj - Antena Sport

CFR Cluj continuă să lovească pe piaţa transferurilor. Ardelenii l-au transferat pe Iacopo Cernigoi, atacantul de 30 de ani cotat la 200.000 de euro, care a trecut pe la secţiile de juniori de la AC Milan.

Cernigoi a adunat sute de meciuri în ligile inferioare din Italia, unde a şi înscris 65 de goluri, oferind şi 13 pase decisive. Pisa, Crotone sau Pescara sunt echipele unde a evoluat vârful de 1,93 metri.

Iacopo Cernigoi, noul jucător al lui CFR Cluj

“Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora.

La nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, se arată în comunicatul postat de CFR Cluj pe Facebook.