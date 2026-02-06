Transfer înregistrat la Rapid. Costel Gâlcă se poate baza pe el - Antena Sport

Rapid a reuşit să rezolve repede situaţia lui Talisson, care avea nevoie de permis de muncă pentru a avea drept de joc în Liga 1. Giuleştenii au anunţat transferul jucătorului pe 3 februarie, dar cum jucătorul avea nevoie de permis de muncă, conducerea a anunţat iniţial că poate fi folosit din martie.
Brazilianului Talisson este ultimul jucător transferat de Rapid în această iarnă. În vârstă de 23 de ani și cu o cotă de piață de 500.000 de euro, Talisson a evoluat în cariera sa numai la echipe din Brazilia, fiind legitimat la RB Bragantino, Ceara SC, Criciuma și Atletico-Go.
Toate actele jucătorului au fost înregistrate acum la FRF, iar brazilianul este pe lista Rapidului cu care Costel Gâlcă poate aborda campionatul.
