"Trebuie să mai merg pe la biserică" Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a "câinilor" - Antena Sport

Alex Musi (21 de ani), care a avut un gol anulat în meciul “nebun” câştigat de Dinamo, cu 2-1, cu CFR Cluj, a oferit declaraţia serii după meciul de pe Arena Naţională.
Musi s-a arătat foarte bucuros pentru Alberto Soro, care a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Spaniolul le-a adus victoria “câinilor” în minutul 90+2.
Alex Musi: “Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta”
“Un meci de vis! Mă bucur mult pentru Soro, pentru că știu cât de mult muncește la antrenamente și știu ce băiat este.
Chiar vorbeam cu el și îi spuneam că o să îi vină și lui rândul și șansa asta. Mă bucur foarte mult pentru el!
Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta, să câștigăm în ultimul minut. E al treilea gol anulat sezonul ăsta pentru mine.
Nu știu ce trebuie să mai fac. Cred că trebuie să mai merg pe la biserică!
Când am văzut că a marcat Soro, am alergat și nu mai simțeam nimic. Am alergat pur și simplu și eram fericit!”, a declarat Alex Musi pentru digisport.ro după Dinamo – CFR Cluj 2-1.
Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.
Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.
În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.
Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.
- Andrei Nicolescu: “Am câştigat mai mult decât un meci, am câştigat mentalitate!”
- Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
- “Un meci nebun” Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a “câinilor” cu CFR! Ce a spus de Cîrjan
- Camora, moment de sinceritate după Dinamo-CFR, 2-1: “Suntem slabi, slabi, ăsta e adevărul! E complicat”
- Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul “nebun”