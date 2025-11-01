"Trebuie să mai merg pe la biserică" Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a "câinilor" - Antena Sport

Alex Musi (21 de ani), care a avut un gol anulat în meciul “nebun” câştigat de Dinamo, cu 2-1, cu CFR Cluj, a oferit declaraţia serii după meciul de pe Arena Naţională.

Musi s-a arătat foarte bucuros pentru Alberto Soro, care a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Spaniolul le-a adus victoria “câinilor” în minutul 90+2.

Alex Musi: “Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta”

“Un meci de vis! Mă bucur mult pentru Soro, pentru că știu cât de mult muncește la antrenamente și știu ce băiat este.

Chiar vorbeam cu el și îi spuneam că o să îi vină și lui rândul și șansa asta. Mă bucur foarte mult pentru el!

Speram la un meci greu, dar nici chiar în halul ăsta, să câștigăm în ultimul minut. E al treilea gol anulat sezonul ăsta pentru mine.