"Trebuie să ne sacrificăm!" Vasile Miriuță a făcut show înainte de Poli Iași - Sepsi: "Uităm de mamă, de tată" - Antena Sport

„În două zile jucăm o altă finală. Va fi un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu de până acum, cu o echipă pe care o respectăm. Am avut discuții cu băieții și azi, după ce i-am analizat pe cei de la Sepsi, le-am zis că avem un singur plan: victoria.

Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion! Chiar nicio șansă! E un mesaj războinic, pentru că e vorba de existența echipei. La orice echipă am fost, am apărat echipa până în pânzele albe, m-am bătut cu oricine.

Așa sunt și acum. Mă bat cu oricine pentru echipă, pentru băieți. Ei trebuie să simtă acest lucru, la fel ca și cei 7-8 mii de oameni care cred că vor veni vineri. Cu o victorie putem face un pas spre salvare.

Le-am zis băieților și azi, le voi spune și mâine, și poimâine, înainte de meci, că trebuie să ne sacrificăm cu toții. Atitudine, determinare, nu are sens să mai discutăm. Le-am zis că vineri, de la ora 17:30, trebuie să uite de mamă, de tată, de frate, de nevastă, de copil și de nepot”, a declarat Miriuță, la conferința de presă.