Un fost jucător de la FCSB, ironii la Gigi Becali: “Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel!”

Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 17:43

Un fost jucător de la FCSB, ironii la Gigi Becali: Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel!

Gigi Becali spunea că FCSB înseamnă “Faci Ce Spune Gigi Becali”, iar toţi antrenorii care vin la echipă trebuie să ştie acest lucru. Acum cu venirea lui Mirel Rădoi, Marius Croitoru crede că FCSB a devenit: “Faci Ce Spune Mirel!”

Întrebat dacă ar putea lucra la fosta campioană, care s-a ales cu supranumele de “Faci Ce Spune Becali”, Marius Croitoru a dat câteva declaraţii amuzante.

”Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel! Să dea Dumnezeu să dureze cât mai mult şi cât mai bine! Am un respect deosebit pentru oamenii de la FCSB, pentru Mirel, pe care-l cunosc de mult timp şi ştiu că e un om şi un antrenor admirabil. Dacă aş putea lucra la FCSB? Nu ştiu să vă spun acum, n-am pus în balanţă şi nu e normal să discutăm despre lucrurile astea. Veţi afla însă răspunsul dacă va veni un astfel de moment”, a spus Croitoru pentru gsp.ro.

Croitoru a vorbit laudativ despre Tănase şi Olaru, doi jucători pe care i-ar transfera oricând la FC Botoşani.

“Sunt oameni care cred că m-ar ajuta enorm în sistemul meu de joc. Botoşaniul ar arăta superb. Mi-ar face plăcere să-i antrenez acum, dar mă trezesc repede din visul de un minut şi mă întorc la realitate”, a mai spus Croitoru.

Citește și:
"Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Observator
"Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
Fanatik.ro
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
17:33

Ianis Zicu şi-a luat la revedere de la Farul Constanţa: “Nu este o decizie uşoară”
17:10

Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (18:30). Giuleștenii, obligați la victorie pentru a mai visa la titlu. Echipele de start
16:54

Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
16:39

Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo
16:32

Americanii sunt cu ochii pe David Popovici la Otopeni şi au dat verdictul: “Toate scenariile spun că da”
16:17

Flavius Stoican a fost prezentat oficial la Farul Constanţa: “Ne interesează să acumulăm puncte”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 6 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină