Un fost jucător de la FCSB, ironii la Gigi Becali: “Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel!”

Gigi Becali spunea că FCSB înseamnă “Faci Ce Spune Gigi Becali”, iar toţi antrenorii care vin la echipă trebuie să ştie acest lucru. Acum cu venirea lui Mirel Rădoi, Marius Croitoru crede că FCSB a devenit: “Faci Ce Spune Mirel!”

Întrebat dacă ar putea lucra la fosta campioană, care s-a ales cu supranumele de “Faci Ce Spune Becali”, Marius Croitoru a dat câteva declaraţii amuzante.

”Acum văd că e Faci Ce Spune Mirel! Să dea Dumnezeu să dureze cât mai mult şi cât mai bine! Am un respect deosebit pentru oamenii de la FCSB, pentru Mirel, pe care-l cunosc de mult timp şi ştiu că e un om şi un antrenor admirabil. Dacă aş putea lucra la FCSB? Nu ştiu să vă spun acum, n-am pus în balanţă şi nu e normal să discutăm despre lucrurile astea. Veţi afla însă răspunsul dacă va veni un astfel de moment”, a spus Croitoru pentru gsp.ro.

Croitoru a vorbit laudativ despre Tănase şi Olaru, doi jucători pe care i-ar transfera oricând la FC Botoşani.

“Sunt oameni care cred că m-ar ajuta enorm în sistemul meu de joc. Botoşaniul ar arăta superb. Mi-ar face plăcere să-i antrenez acum, dar mă trezesc repede din visul de un minut şi mă întorc la realitate”, a mai spus Croitoru.