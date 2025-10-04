„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj - Csikszereda: „Am fost jalnici” - Antena Sport

Alex Chipciu a avut un discurs devastator după ce Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Clujenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat.
Alex Chipciu nu și-a putut explica ce s-a întâmplat cu clujenii după ce au încasat al doilea gol de la ciucani. Internaționalul român s-a declarat șocat de ocaziile uriașe ratate de U Cluj și a transmis că la echipă s-a instalat haosul în repriza secundă.
Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda
Totodată, Alex Chipciu a tras un semnal de alarmă și a transmis că la echipă va fi „prăpăd” dacă jucătorii nu vor fi uniți și nu vor depăși situația dificilă din campionat.
„Nu ştiu explicaţiile, că dacă le ştiam preveneam ce s-a întâmplat acum. În prima repriză am avut multe ocazii, e incredibil că n-am putut marca de pe linia porţii, iar după prima repriză nu mă gândeam că nu câştigăm. După cum s-a derulat meciul, mi se pare incredibil.
La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.
După golul de 2-0 a fost un haos cum de mult n-am mai trăit, adică am jucat ca nişte jucători, voiai să pleci acasă. Probabil tot spiritul ăsta a fost împotriva noastră, toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie.
Cred că se puteau da mai multe minute de prelungiri, n-am avut nici mingi pe aici, nu că asta ar fi influenţat rezultatul ca joc mă refer, dar când nu sunt mingi şi stau pe jos 700 de ore şi să dai cinci minute de prelungiri.
Arbitrajul mi s-a părut nu aş zice pro-Csikszereda. Noi am fost jalnici în repriza a doua, să folosesc un cuvânt dur. Va fi prăpăd dacă nu ne unim.
Ce strigau şi suporterii că nu merităm să jucăm la U Cluj şi să ne fie ruşine trebuie să le acceptăm, că aşa e în fotbal. Când e rău trebuie să-l accepţi şi să facem ceva data viitoare.
La fotbal, golul se dă greu şi dacă-l iei uşor e clar că nu vei fi sus. Am luat goluri uşoare în toate meciurile, iar ocaziile avute nu le-am fructificat.
(n.r. De ce nu mai sunteţi aceeaşi echipă din sezonul trecut?) Nu ştim, în fotbal nu ştii niciodată. Se întâmplă din cauza multor facturi şi e clar că toţi suntem de vină”, a declarat Alex Chipciu, conform orangesport.ro, după Csikszereda – U Cluj 2-1.
