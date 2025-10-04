Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj - Csikszereda: „Am fost jalnici” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda: „Am fost jalnici”

„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda: „Am fost jalnici”

Publicat: 4 octombrie 2025, 18:34

Comentarii
Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda: Am fost jalnici”

Alex Chipciu, în timpul unui meci al lui U Cluj / Profimediaimages

Alex Chipciu a avut un discurs devastator după ce Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Clujenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alex Chipciu nu și-a putut explica ce s-a întâmplat cu clujenii după ce au încasat al doilea gol de la ciucani. Internaționalul român s-a declarat șocat de ocaziile uriașe ratate de U Cluj și a transmis că la echipă s-a instalat haosul în repriza secundă. 

Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda 

Totodată, Alex Chipciu a tras un semnal de alarmă și a transmis că la echipă va fi „prăpăd” dacă jucătorii nu vor fi uniți și nu vor depăși situația dificilă din campionat. 

„Nu ştiu explicaţiile, că dacă le ştiam preveneam ce s-a întâmplat acum. În prima repriză am avut multe ocazii, e incredibil că n-am putut marca de pe linia porţii, iar după prima repriză nu mă gândeam că nu câştigăm. După cum s-a derulat meciul, mi se pare incredibil.  

La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.  

Reclamă
Reclamă

După golul de 2-0 a fost un haos cum de mult n-am mai trăit, adică am jucat ca nişte jucători, voiai să pleci acasă. Probabil tot spiritul ăsta a fost împotriva noastră, toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie.  

Cred că se puteau da mai multe minute de prelungiri, n-am avut nici mingi pe aici, nu că asta ar fi influenţat rezultatul ca joc mă refer, dar când nu sunt mingi şi stau pe jos 700 de ore şi să dai cinci minute de prelungiri. 

Arbitrajul mi s-a părut nu aş zice pro-Csikszereda. Noi am fost jalnici în repriza a doua, să folosesc un cuvânt dur. Va fi prăpăd dacă nu ne unim. 

EXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestareEXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestare
Reclamă

Ce strigau şi suporterii că nu merităm să jucăm la U Cluj şi să ne fie ruşine trebuie să le acceptăm, că aşa e în fotbal. Când e rău trebuie să-l accepţi şi să facem ceva data viitoare.  

La fotbal, golul se dă greu şi dacă-l iei uşor e clar că nu vei fi sus. Am luat goluri uşoare în toate meciurile, iar ocaziile avute nu le-am fructificat.  

(n.r. De ce nu mai sunteţi aceeaşi echipă din sezonul trecut?) Nu ştim, în fotbal nu ştii niciodată. Se întâmplă din cauza multor facturi şi e clar că toţi suntem de vină”, a declarat Alex Chipciu, conform orangesport.ro, după Csikszereda – U Cluj 2-1. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
19:32
„Sunt sigur de asta”. Detaliul subliniat de Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Cum vrea să-i învingă pe campioni
19:30
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor: “Tatăl meu m-a învățat de când eram mic”
19:21
Benfica, afectată de un virus înaintea derby-ului cu Porto. Jose Mourinho, anunț despre posibila amânare a meciului
19:03
Antrenorul lui Ianis Hagi, nervos după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, vizat de declaraţiile lui Pereira
19:00
LIVE SCOREInter – Cremonese 1-0. Lautaro a marcat. Echipa lui Cristi Chivu caută a cincea victorie la rând
18:50
Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 5 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 6 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”