„Un haos cum de mult n-am mai trăit”. Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj - Csikszereda: „Am fost jalnici” - Antena Sport

Alex Chipciu a avut un discurs devastator după ce Csikszereda a învins-o pe U Cluj cu scorul de 2-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Clujenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Alex Chipciu nu și-a putut explica ce s-a întâmplat cu clujenii după ce au încasat al doilea gol de la ciucani. Internaționalul român s-a declarat șocat de ocaziile uriașe ratate de U Cluj și a transmis că la echipă s-a instalat haosul în repriza secundă.

Alex Chipciu, discurs devastator după U Cluj – Csikszereda

Totodată, Alex Chipciu a tras un semnal de alarmă și a transmis că la echipă va fi „prăpăd” dacă jucătorii nu vor fi uniți și nu vor depăși situația dificilă din campionat.

„Nu ştiu explicaţiile, că dacă le ştiam preveneam ce s-a întâmplat acum. În prima repriză am avut multe ocazii, e incredibil că n-am putut marca de pe linia porţii, iar după prima repriză nu mă gândeam că nu câştigăm. După cum s-a derulat meciul, mi se pare incredibil.

La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.