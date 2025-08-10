Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: "Un fotbalist slab" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 9:24

FOTO: Sport Pictures

Patronul unei echipe din Liga 1 a ieșit la atac, după ce un jucător de la FCSB a refuzat oferta sa. Acesta este de părere că fotbalistul este unul „slab”, chiar dacă l-a dorit la formația sa, în această perioadă de mercato.

Este vorba despre Jordan Gele, jucător pe care Gigi Becali îl vrea plecat de la echipă. Acesta a primit mai multe oferte din Liga 1 în această vară, însă, momentan, nu s-a despărțit de campioana României.

Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Jordan Gele, după ce jucătorul de la FCSB a refuzat oferta lui FC Botoșani

Printre echipele care s-au aflat pe urmele lui Jordan Gele se numără și FC Botoșani. Valeriu Iftime a dezvăluit că jucătorul nu a vrut să discute cu reprezentanții echipei din Moldova.

Acum, patronul de la Botoșani a venit cu un mesaj dur și l-a criticat pe jucător. Acesta este de părere că Jordan Gele ar fi rămas un „necunoscut”, în situația în care Gigi Becali nu îl transfera la FCSB.

“Să-și caute echipă (n.r. râde). Noi l-am căutat destul și nu l-am găsit. El s-a ascuns și văd că nu l-a mai găsit nimeni. El a fost un necunoscut, un fotbalist slab în România, a jucat acolo la Slobozia… Dacă nu îl lua FCSB era un necunoscut. Stătea pe 5.000 de euro și ajungea mai știu eu pe unde.

A dat un gol sau două și, hop, a devenit mare fotbalist. Acum nu îl mai ia nimeni. Mi se pare că suntem ca într-un film fără explicații. A fost rezervă la FCSB de parcă a jucat la Manchester United. El a jucat la Slobozia și l-a luat domnul Becali, cum face el câte o invenție din asta, doar de dumnealui știută. A apărut și a devenit fotbalist și el”, a spus Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor.

Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. Se pare că Darius Olaru și Juri Cisotti sunt aproape de revenire, dar sunt probleme cu cei doi atacanţi, Denis Alibec și Daniel Bîrligea.

Mai mult, Mihai Stoica a vorbit şi despre situaţia lui Risto Radunovic. Acesta va lipsi cu Unirea Slobozia, apoi va încerca să se antreneze. Dacă nu va putea, atunci la Londra la un profesor doctor renumit, iar atunci ar putea absenta mai mult timp de pe teren.

„(n.r Olaru) Mâine trebuie să se întoarcă, e totul ok. Va fi apt pentru Drita, Cisotti este apt şi pentru mâine, s-a antrenat normal astăzi.

Nu se ştie cu Radunovic. Dacă luni nu se va antrena normal, este posibil să lipsească mai mult. Va trebui să plece la Londra, la un profesor la Londra. În rest, Bîrligea e un pic încărcat.

Poate nu va lipsi deloc (n.r. Radunovic), poate va juca joi. (n.r. Alibec) Mai are o săptămână până va reveni la antrenamente”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

