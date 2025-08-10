Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: "Un fotbalist slab" - Antena Sport

Patronul unei echipe din Liga 1 a ieșit la atac, după ce un jucător de la FCSB a refuzat oferta sa. Acesta este de părere că fotbalistul este unul „slab”, chiar dacă l-a dorit la formația sa, în această perioadă de mercato.

Este vorba despre Jordan Gele, jucător pe care Gigi Becali îl vrea plecat de la echipă. Acesta a primit mai multe oferte din Liga 1 în această vară, însă, momentan, nu s-a despărțit de campioana României.

Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Jordan Gele, după ce jucătorul de la FCSB a refuzat oferta lui FC Botoșani

Printre echipele care s-au aflat pe urmele lui Jordan Gele se numără și FC Botoșani. Valeriu Iftime a dezvăluit că jucătorul nu a vrut să discute cu reprezentanții echipei din Moldova.

Acum, patronul de la Botoșani a venit cu un mesaj dur și l-a criticat pe jucător. Acesta este de părere că Jordan Gele ar fi rămas un „necunoscut”, în situația în care Gigi Becali nu îl transfera la FCSB.

“Să-și caute echipă (n.r. râde). Noi l-am căutat destul și nu l-am găsit. El s-a ascuns și văd că nu l-a mai găsit nimeni. El a fost un necunoscut, un fotbalist slab în România, a jucat acolo la Slobozia… Dacă nu îl lua FCSB era un necunoscut. Stătea pe 5.000 de euro și ajungea mai știu eu pe unde.