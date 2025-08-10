Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: "Un fotbalist slab" - Antena Sport

Patronul unei echipe din Liga 1 a ieșit la atac, după ce un jucător de la FCSB a refuzat oferta sa. Acesta este de părere că fotbalistul este unul „slab”, chiar dacă l-a dorit la formația sa, în această perioadă de mercato.
Este vorba despre Jordan Gele, jucător pe care Gigi Becali îl vrea plecat de la echipă. Acesta a primit mai multe oferte din Liga 1 în această vară, însă, momentan, nu s-a despărțit de campioana României.
Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Jordan Gele, după ce jucătorul de la FCSB a refuzat oferta lui FC Botoșani
Printre echipele care s-au aflat pe urmele lui Jordan Gele se numără și FC Botoșani. Valeriu Iftime a dezvăluit că jucătorul nu a vrut să discute cu reprezentanții echipei din Moldova.
Acum, patronul de la Botoșani a venit cu un mesaj dur și l-a criticat pe jucător. Acesta este de părere că Jordan Gele ar fi rămas un „necunoscut”, în situația în care Gigi Becali nu îl transfera la FCSB.
“Să-și caute echipă (n.r. râde). Noi l-am căutat destul și nu l-am găsit. El s-a ascuns și văd că nu l-a mai găsit nimeni. El a fost un necunoscut, un fotbalist slab în România, a jucat acolo la Slobozia… Dacă nu îl lua FCSB era un necunoscut. Stătea pe 5.000 de euro și ajungea mai știu eu pe unde.
A dat un gol sau două și, hop, a devenit mare fotbalist. Acum nu îl mai ia nimeni. Mi se pare că suntem ca într-un film fără explicații. A fost rezervă la FCSB de parcă a jucat la Manchester United. El a jucat la Slobozia și l-a luat domnul Becali, cum face el câte o invenție din asta, doar de dumnealui știută. A apărut și a devenit fotbalist și el”, a spus Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.
Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor.
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. Se pare că Darius Olaru și Juri Cisotti sunt aproape de revenire, dar sunt probleme cu cei doi atacanţi, Denis Alibec și Daniel Bîrligea.