Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB! Jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor.
Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. Se pare că Darius Olaru și Juri Cisotti sunt aproape de revenire, dar sunt probleme cu cei doi atacanţi, Denis Alibec și Daniel Bîrligea.
Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele celor de la FCSB
Mai mult, Mihai Stoica a vorbit şi despre situaţia lui Risto Radunovic. Acesta va lipsi cu Unirea Slobozia, apoi va încerca să se antreneze. Dacă nu va putea, atunci la Londra la un profesor doctor renumit, iar atunci ar putea absenta mai mult timp de pe teren.
„(n.r Olaru) Mâine trebuie să se întoarcă, e totul ok. Va fi apt pentru Drita, Cisotti este apt şi pentru mâine, s-a antrenat normal astăzi.
Nu se ştie cu Radunovic. Dacă luni nu se va antrena normal, este posibil să lipsească mai mult. Va trebui să plece la Londra, la un profesor la Londra. În rest, Bîrligea e un pic încărcat.
Poate nu va lipsi deloc (n.r. Radunovic), poate va juca joi. (n.r. Alibec) Mai are o săptămână până va reveni la antrenamente”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.
Mihai Stoica, impresionat de jocul lui Marinos Tzionis
În opinia oficialului de la FCSB, Tzionis are o tehnică foarte bună. Mihai Stoica a transmis că acesta „își face treaba”, chiar dacă nu a avut cifre extraordinare la UTA.
Totodată, „MM” a venit cu laude și pentru alți jucători de la UTA. Președintele Consiliului de Administrație de la echipa lui Gigi Becali i-a remarcat pe Valentin Costache și Hakim Abdallah.