Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB! Jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. Se pare că Darius Olaru și Juri Cisotti sunt aproape de revenire, dar sunt probleme cu cei doi atacanţi, Denis Alibec și Daniel Bîrligea.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele celor de la FCSB

Mai mult, Mihai Stoica a vorbit şi despre situaţia lui Risto Radunovic. Acesta va lipsi cu Unirea Slobozia, apoi va încerca să se antreneze. Dacă nu va putea, atunci la Londra la un profesor doctor renumit, iar atunci ar putea absenta mai mult timp de pe teren.

„(n.r Olaru) Mâine trebuie să se întoarcă, e totul ok. Va fi apt pentru Drita, Cisotti este apt şi pentru mâine, s-a antrenat normal astăzi.

Nu se ştie cu Radunovic. Dacă luni nu se va antrena normal, este posibil să lipsească mai mult. Va trebui să plece la Londra, la un profesor la Londra. În rest, Bîrligea e un pic încărcat.