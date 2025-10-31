"Un meci nebun" Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a "câinilor" cu CFR! Ce a spus de Cîrjan - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după victoria fantastică a “câinilor” cu CFR Cluj. Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro.

Zeljko Kopic a recunoscut că liderul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), care e căpitanul “câinilor”, nu traversează o perioadă prea bună. Croatul a mărturisit că a discutat cu Cîrjan.

Zeljko Kopic: “Un meci nebun, cu multe suişuri şi coborâşuri”

“Suntem foarte bucuroşi. Un meci nebun, cu multe suişuri şi coborâşuri. Am avut spirit până la finalul meciului şi, cumva, merităm (n.r: victoria).

Despre Karamoko am spus înainte de meci că nu e 100% pregătit. Aţi văzut că a pierdut mingea sub presiune. Când joci acasă vrei să câştigi meciul, rişti. În final a arătat că are calitate. Am vorbit după meciul de Cupă că Soro a făcut un meci foarte bun, Caragea, la fel, Milanov, la fel. Ne dau extra-calitate şi energie. Sunt fericit pentru Alberto, vine după o perioadă foarte grea. Revine în formă. Sunt fericit pentru băieţi.

“Am vorbit cu Cîrjan. Sunt multe lucruri care se întâmplă în viaţa lui, în cariera lui”

(n.r: despre Cătălin Cîrjan) Am vorbit cu el. Sunt multe lucruri care se întâmplă în viaţa lui, în cariera lui. Adversarii caută dueluri fizice. Trebuie să se adapteze, am vorbit cu el. Sunt sigur că va găsi o cale să iasă din această situaţie şi că va fi iar un jucător foarte important pentru noi în viitor.