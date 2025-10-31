"Un meci nebun" Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a "câinilor" cu CFR! Ce a spus de Cîrjan - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după victoria fantastică a “câinilor” cu CFR Cluj. Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro.
Zeljko Kopic a recunoscut că liderul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), care e căpitanul “câinilor”, nu traversează o perioadă prea bună. Croatul a mărturisit că a discutat cu Cîrjan.
Zeljko Kopic: “Un meci nebun, cu multe suişuri şi coborâşuri”
“Suntem foarte bucuroşi. Un meci nebun, cu multe suişuri şi coborâşuri. Am avut spirit până la finalul meciului şi, cumva, merităm (n.r: victoria).
Despre Karamoko am spus înainte de meci că nu e 100% pregătit. Aţi văzut că a pierdut mingea sub presiune. Când joci acasă vrei să câştigi meciul, rişti. În final a arătat că are calitate. Am vorbit după meciul de Cupă că Soro a făcut un meci foarte bun, Caragea, la fel, Milanov, la fel. Ne dau extra-calitate şi energie. Sunt fericit pentru Alberto, vine după o perioadă foarte grea. Revine în formă. Sunt fericit pentru băieţi.
“Am vorbit cu Cîrjan. Sunt multe lucruri care se întâmplă în viaţa lui, în cariera lui”
(n.r: despre Cătălin Cîrjan) Am vorbit cu el. Sunt multe lucruri care se întâmplă în viaţa lui, în cariera lui. Adversarii caută dueluri fizice. Trebuie să se adapteze, am vorbit cu el. Sunt sigur că va găsi o cale să iasă din această situaţie şi că va fi iar un jucător foarte important pentru noi în viitor.
(n.r: Sunt anumiţi jucători, inclusiv Cîrjan, blocaţi?) Nu putem uita calitatea lui CFR. Nu am jucat împotriva oricărei echipe. Au jucători de calitate la mijloc.
Dacă nu suntem rapizi, avem probleme defensive. Analizăm, dar dacă inspiraţia nu e la cel mai bun nivel… Ne ştim problemele. Nu suntem echipa perfectă, avem problemele noastre, dar şi cu aceste probleme concurăm, jucăm un fotbal bun.
(n.r: Satisfăcut cu punctele după 15 etape?) 27. OK, putem să analizăm meci cu meci şi să vedem ce şanse am ratat. Dar în final am câştigat 7 meciuri, avem 6 egaluri, 2 înfrângeri. Cred că trebuie să fim satisfăcuţi. Desigur, şi meciul de Cupă (n.r. câştigat cu CS Dinamo, cu 3-1). Avem jucătorii care au ajuns la naţională. Trebuie încă să facem paşi să fim la nivelul la care trebuie să ajungem”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după CFR Cluj – Dinamo 3-1.
Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.
Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.
În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.
Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.
