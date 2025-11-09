Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA - Antena Sport

Oțelul Galați a primit și ea interdicție la transferuri, după ce FIFA a dictat în săptămânile trecute aceeași sancțiune pentru UTA, CFR Cluj și FC Botoșani. Moldovenii au primit restricție de la forul mondial pentru trei perioade de mercato, această problemă fiind cauzată de un litigiu cu un fost jucător, și anume belgianul Samy Bourard.

Echipa antrenată de Laszlo Balint s-a ales și ea cu sancțiunea pe care au primit-o în ultima perioadă alte trei formații din Liga 1, potrivit gsp.ro. Mijlocașul Bourard a reclamat neplata restanțelor salariale, iar forul a decis ca Oțelul să nu mai poată transfera jucători în următoarele trei “ferestre” de transferuri.

Oțelul poate scăpa ușor de interdicția la transferuri

În ciuda acestei vești, Oțelul ar urma să scape curând de restricția respectivă. Gălățenii au plătit deja datoria, dar plata penalităților a întârziat, iar sancțiunea rămâne în picioare până când clubul achită toți banii necesari.

Trupa lui Balint nu este singura care scapă ușor de interdicția la transferuri dată de FIFA, asta dacă gălățenii vor rezolva problema. FC Botoșani și-a rezolvat situația, iar UTA își încheiase și ea socotelile, însă recent i-a fost impusă o nouă sancțiune din partea forului mondial.

Oțelul era una dintre echipele din Liga 1 care apărea în analiza Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori legată de cluburile cu probleme financiare. Pe lista respectivă se mai aflau alte șase formații, o statistică negativă pentru campionatul nostru, aproape jumătate din cluburi având astfel de dificultăți.