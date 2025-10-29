Analiza care arată dezastrul din Liga 1. Aproape jumătate din cluburi au restanțe și probleme financiare - Antena Sport

Situația financiară a anumitor cluburi din Liga 1 era percepută cu ochiul liber drept una care nu face cinste competiției, iar declarațiile oferite de președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori pune și mai mult sare pe rană. Emilian Hulubei, omul aflat în conducerea AFAN, a prezentat o statistică potrivit căreia șapte echipe din cele 16 angrenate în primul eșalon al României au probleme de ordin financiar.

Potrivit analizei prezentate, cluburile în cauză se împart în trei categorii, respectiv cele care au datorii față de jucătorii din lotul actual, cele care nu au achitat salariile unor foști fotbaliști, plus cele care se află în urma cu plata bonusurilor. Dintre cele șapte formații, două au participat în play-off-ul Ligii 1 de anul trecut, și anume CFR Cluj și “U” Cluj.

Echipele cu probleme financiare din Liga 1

Echipa patronată de Neluțu Varga intră în rândul formațiilor care au datorii către propriii jucători, alături de UTA Arad, Hermannstadt, Petrolul și Oțelul. Unirea Slobozia apare și ea pe lista de la AFAN, având restanțe salariale către foști jucători, în timp ce “U” Cluj e în urmă cu plata unor bonusuri, potrivit gsp.ro.

Problemele legate de restanțe s-au resimțit atât de dur în privința anumitor cluburi, încă s-a ajuns inclusiv la interdicția la transferuri. UTA Arad și CFR Cluj sunt două dintre cele șapte echipe care intră în această categorie, arădenii primind recent vestea că au primit o nouă astfel de restricție. FC Botoșani primise și ea o astfel de interdicție, însă a scăpat rapid de ea.

În cadul prezentării analizei AFAN, Emilian Hulubei a vorbit și despre numărul mare de litigii din Liga 1. În plus, președintele a estimat că se va ajunge la un număr record, ținând cont de măsurile de austeritate inițiate de Guvern care vor îngreuna treaba Primăriilor și Consiliilor Locale și Județene.