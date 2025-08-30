Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unirea Slobozia - U Cluj 0-1. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe loc de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe loc de play-off

Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe loc de play-off

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 20:49

Comentarii
Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe loc de play-off

Sport Pictures

Echipa U Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a opta din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prima repriză a meciului de la Clinceni ocaziile de poartă au lipsit, Dragu şutând pe lângă în minutele 25 şi 41, în timp ce Simion a dat replica pentru oaspeţi, în minutul 42.

U Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 1-0

Purece l-a pus la încercare pe Gertmonas, în minutul 50, trimiţând de la 16 metri pe direcţia goalkeeperului oaspeţilor, însă trei minute mai târziu Dan Nistor a marcat cu un şut din careu, după o pasă primită de la Atanas Trică, şi clujenii au deschis scorul. Tot Nistor a fost aproape de gol în minutul 70, când a ratat de puţin ţinta, iar Dorin Codrea l-a imitat în minutul 82, notează news.ro.

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 şi echipa lui Sabău este pe locul 5, cu 12 puncte, în timp ce Unirea are 11 puncte şi se află pe locul 8.

Unirea Slobozia: D. Rusu – Dorobanţu (Ibrian 74), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – V. Pop, Hamdiu (R. Deaconu), Purece (Ahmed Said 74) – C. Bărbuţ (Ed. Florescu 62), Afalna, A. Dragu (P. Dulcea 62). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Reclamă
Reclamă

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – G. Simion (Artean 78), D. Codrea (Miguel Silva 83), Bic – Nistor (Fabry 78) – A. Trică (Al. Bota 61), Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Observator
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de internaționalul francez
Fanatik.ro
Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de internaționalul francez
20:33
Naționala Portugaliei, tribut emoționant în memoria lui Diogo Jota. Decizia luată la nivel de echipă
20:29
VideoJurnal Antena Sport | Piastri, pole în Olanda
20:26
VideoJurnal Antena Sport | Aventură de neuitat
20:24
VideoJurnal Antena Sport | Gata de următoarea bătălie
20:22
VideoJurnal Antena Sport | Campioni și la convocări
20:14
FCSB, raportată la UEFA! Campioana României poate avea probleme încă de la primele meciuri în Europa League
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui