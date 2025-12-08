Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City - Antena Sport

Xabi Alonso are mari probleme de lot înaintea meciului cu Manchester City, din UEFA Champions League. Partida s-ar putea dovedi a fi una decisivă pentru viitorul său pe banca „los blancos”, mai ales după eșecul suferit pe ”Bernabeu” cu Celta Vigo.
Pentru duelul contra formației antrenate de Pep Guardiola, tehnicianul celor de la Real Madrid va avea nu mai puțin de șapte jucători indisponibili.
Real Madrid, 7 absențe pentru meciul cu Manchester City
Xabi Alonso primește în fiecare zi vești proaste dinspre staff-ul medical. Tehnicianul „los blancos” l-a pierdut în meciul cu Celta Vigo pe Eder Militao, care va lipsi aproximativ patru luni de pe gazon.
Pentru disputa cu Manchester City, din faza principală a Ligii Campionilor, Alonso va avea nu mai puțin de șapte absențe, șase dintre aceștia fiind jucători de profil defensiv.
În afara lui Militao, antrenorul Realului nu se va putea baza nici pe Dean Huijsen, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Dani Carvajal și Eduardo Camavinga.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid will miss the following players vs Manchester City:
❌ Dean Huijsen
❌ Camavinga
❌ Eder Militao
❌ David Alaba
❌ Trent Alexander-Arnold
❌ Ferland Mendy
❌ Dani Carvajal pic.twitter.com/xS9Y1Gr64x
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 8, 2025
