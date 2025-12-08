Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City

Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 21:25

Comentarii
Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City

Xabi Alonso, antrenor Real Madrid / Profimedia

Xabi Alonso are mari probleme de lot înaintea meciului cu Manchester City, din UEFA Champions League. Partida s-ar putea dovedi a fi una decisivă pentru viitorul său pe banca „los blancos”, mai ales după eșecul suferit pe ”Bernabeu” cu Celta Vigo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru duelul contra formației antrenate de Pep Guardiola, tehnicianul celor de la Real Madrid va avea nu mai puțin de șapte jucători indisponibili.

Real Madrid, 7 absențe pentru meciul cu Manchester City

Xabi Alonso primește în fiecare zi vești proaste dinspre staff-ul medical. Tehnicianul „los blancos” l-a pierdut în meciul cu Celta Vigo pe Eder Militao, care va lipsi aproximativ patru luni de pe gazon.

Pentru disputa cu Manchester City, din faza principală a Ligii Campionilor, Alonso va avea nu mai puțin de șapte absențe, șase dintre aceștia fiind jucători de profil defensiv.

În afara lui Militao, antrenorul Realului nu se va putea baza nici pe Dean Huijsen, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Dani Carvajal și Eduardo Camavinga. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”
21:19
LIVE TEXTFC Botoşani – Rapid 0-0. Egalitate la pauză! Ocazii uluitoare ratate de lider
21:17
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur
21:09
VideoJurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu
21:04
Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid
21:02
Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”
20:54
VIDEOS-a prăbușit un mit! Steaua care a învins-o pe FCSB a pierdut acasă după aproape nouă ani și 159 de meciuri
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 6 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte