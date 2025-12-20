Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona vrea să dea lovitura vara viitoare. Jucătorul lui Cristi Chivu care e pe lista catalanilor

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 14:10

Jucătorii lui Inter, înainte de un meci / Profimedia

Barcelona se află abia la jumătatea sezonului, însă membrii din conducerea clubului se gândesc în perspectivă și au pus ochii pe câțiva jucători pe care îi văd potriviți să îmbrace tricoul blaugrana. Jurnaliștii din Spania scriu despre interesul catalanilor pentru doi jucători de top, și anume Josko Gvardiol (Manchester City) și Alessandro Bastoni, cel din urmă fiind elevul lui Cristian Chivu.

Barcelona trece printr-o formă bună în campionat în sezonul în care își apără titlul cucerit anul trecut, iar clubul de pe Camp Nou are în plan să se pregătească și pentru stagiunea care urmează. În acest moment, Ronald Araujo și Andreas Christensen, două piese din centrul apărării, nu au certitudinea că vor mai evolua în tricoul blaugrana din vara viitoare, motiv pentru care conducerea clubului a început să caute alternative.

Gvardiol și Bastoni, pe lista Barcelonei

În ceea ce îl privește pe fundașul uruguayan de pe Camp Nou, el se confruntă cu probleme de sănătate mentală, motiv pentru care nu a mai fost în lotul echipei în ultima perioadă. De cealaltă parte, Andreas Christensen mai are contract până în iunie 2026, iar cei de la Mundo Deportivo anticipează că nu va mai rămâne la echipă.

Ținând cont de aceste două situații, Barcelona a pus două nume în topul listei lor de înlocuitori pentru postul de fundaș central. Gvardiol și Bastoni, cei aleși de conducere, se potrivesc profilului de jucător pe care îl vrea Hansi Flick la club:

Un fundaș central de picior stâng care poate juca și ca fundaș lateral, care poate distribui bine mingea, care are experiență fără să fie prea bătrân, familiarizat cu nivelul de top, doritor să facă saltul la un club uriaș precm Barca“, notează Mundo Deportivo.

Contractele celor doi expiră abia în 2028, motiv pentru care Barcelona va fi nevoită să achite o clauză de reziliere indiferent de fotbalistul pe care îl va alege pentru a face transferul. Cota de piață a lui Gvardiol este de 70 de milioane de euro, în timp ce elevul lui Cristi Chivu valorează 80 de milioane.

1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 5 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 6 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor
