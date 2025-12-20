"Pleacă Radu Drăguşin?" Decizia antrenorului de la Tottenham a fost anunţată - Antena Sport

Transferul lui Radu Drăguşin la Tottenham pare să fie cu ghinion. S-a accidentat rapid, iar – după o lungă perioadă de recuperare, întinsă pe parcursul a 11 luni – jucătorul speră să prindă iar echipa de start. Ghinion iar! Pentru că antrenorul Thomas Frank amână titularizarea românului, care acum este apt de joc.
Accidentat grav pe 30 ianuarie, ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, la 3-0 cu Elfsborg în Europa League, fundașul naţionalei României aşteaptă să revină pe teren. Românul nu primeşte însă vreo şansă din partea antrenorului Thomas Frank, care nu îl include încă în lot. Mai mult, la ultima conferinţă de presă, el a dat un răspuns enigmatic legat de păstrarea lui Radu Drăguşin, alimentând şi mai mult zvonurile care îl dau împrumutat din iarnă pe român.
“Vom analiza lotul cu atenție, vom vedea cine ar trebui să plece pentru a aduna minute și pe cine ar trebui să păstrăm. Important e să fim siguri că avem un grup suficient de mare, dar nici să fie prea mulți jucători. E un echilibru fin de făcut”, a spus tehnicianul, citat de golazo.ro.
