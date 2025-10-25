Vedetele lui Dinamo, criticate de Ilie Dumitrescu: "Al doilea meci când nu se ridică la un nivel bun" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu (56 de ani) a criticat mai mulţi jucători importanţi ai lui Dinamo, după ce “câinii” au făcut doar 1-1, la Mioveni, cu FC Argeş.
Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), a fost printre fotbaliştii pe care Ilie Dumitrescu i-a taxat. Alături de acesta, Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong (27 de ani), autorul unui hattrick în derby-ul cu FCSB, au avut evoluţii slabe cu Argeş, în opinia lui Ilie Dumitrescu.
Cîrjan, Musi şi Armstrong, criticaţi de Ilie Dumitrescu
“Dinamo, în seara asta, nu a avut consistență pentru că nici Cîrjan… E la al doilea la meci la rând când nu se ridică la un nivel foarte bun, după meciul cu Rapid. Musi, puțin în primele minute, Armstrong, periculos doar să bată fazele fixe”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Liga 1.
Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş – Dinamo s-a terminat 1-1.
Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.
- Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”
- Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
- Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”
- Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale
- Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş!