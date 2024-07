Verdictul lui Mihai Rotaru după ce Dan Petrescu l-a înjurat pe Marcel Bîrsan! Ce ar fi făcut milionarul în locul arbitrului - Antena Sport

Verdictul lui Mihai Rotaru după ce Dan Petrescu l-a înjurat pe Marcel Bîrsan! Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă / AS.ro Verdictul lui Mihai Rotaru după ce Dan Petrescu l-a înjurat pe Marcel Bîrsan a venit după victoria Universităţii Craiova cu CFR Cluj. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul oltenilor a precizat că el l-ar fi eliminat pe Dan Petrescu în locul lui Marcel Bîrsan. Dan Petrescu a avut o criză de nervi şi l-a înjurat pe Bîrsan după eliminarea lui Kamara. Momentul a avut loc la pauza meciului, în drumul spre vestiare. Verdictul lui Mihai Rotaru după ce Dan Petrescu l-a înjurat pe Marcel Bîrsan! „Avem un fotbal normal, dar da, cred că a exagerat şi putea fi eliminat. Cred că trebuia să fie eliminat (n.r.: Dan Petrescu). Habar n-am, nu ştiu care au fost resorturile. Putea să îl elimine fără discuţie”, a declarat Mihai Rotaru la fanatik.ro. Dan Petrescu a răbufnit după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2. Petrescu a fost protagonistul unui moment incendiar în pauza meciului cu Universitatea Craiova şi a fost surprins de camerele TV în timp ce îi adresa cuvinte injurioase lui Marcel Bîrsan. Reclamă

Dan Petrescu a criticat vehement arbitrajul lui Marcel Bîrsan, care l-a eliminat pe Kamara în ultimul minut al primei repriză. Dan Petrescu a recunoscut că din cauza lui Marcel Bîrsan a avut criza de nervi din pauză. Bîrsan a arbitrat de 3 ori meciurile dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova în ultimele 21 de întâlniri.

„Primul galben inexistent, inexistent. Nu puteai să dai două galbene în acest meci. De aia am avut nervii, când jucăm cu Craiova acelaşi arbitru. Acum 3 zile nu ştiam cine ne arbitrează, dar le-am zis celor din staff că ştiu cine va fi delegat. E acelaşi arbitru de 7 ani. De asta am avut şi acea reacţie. Numai pe el îl trimite la meciurile cu Craiova. De ce?

Nu înţeleg de ce îl trimit pe Bîrsanu la meciurile cu Craiova. Ca şi atitudine sunt mulţumit de jucători. La primul galben nu am ce să îi reproşez lui Kamara. Am avut o reacţie nervoasă la pauză, nu trebuia. L-am întrebat pe arbitrul de ce stai să dai galbene, du-te înauntru că suntem supăraţi. Pe mine mă afectează orice înfrângere, la fel şi pe jucători. Tensiunea e foarte mare pentru mine. Am fi fost alţii dacă la ultima fază dădeam gol şi nu primeam pe contraatac. Astăzi am pierdut un meci, dar am câştigat o echipă. Toate echipele sunt în cârţi, sper să se califice toate. Dacă nu se califică o echipă, nu e bine”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro după partidă.

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-2. Elvir Koljic şi Mitriţă au făcut show, iar oltenii au trecut pe primul loc în clasament Echipa antrenată de Constantin Gâlcă s-a impus prin golurile marcate de Elvir Koljic (51), cu capul dintr-un corner executat de Azor Mekvabişvili, şi de Alexandru Mitriţă (90+5), din pasa lui Carlos Mora. Universitatea a profitat de faptul că ardelenii au jucat repriza secundă în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Mohammed Kamara (45), pentru al doilea cartonaş galben. CFR a avut două ocazii mari de gol, dar Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Alin Fică (24), din marginea careului, iar Alexandru Creţu a respins din faţa lui Virgiliu Postolachi (90+2), după ce mingea lovise bara la un corner. Mitriţă a ratat singur cu portarul Răzvan Sava (90+1), după ce oaspeţii au avut un gol (Alexandru Creţu) anulat de VAR, pentru un fault comis de Takuto Oshima (68). Universitatea este lider în Liga 1 după acest succes.