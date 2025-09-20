"Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?". Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Costel Gâlcă nu crede că Elias Charalambous este de învinovățit pentru ce se întâmplă la FCSB în momentul de față. Antrenorul Rapidului a vorbit despre problemele pe care le are cipriotul în vestiar șiși-a adus aminte și de ce a pățit el când era pe banca roș-albaștilor.
Gâlcă a acordat declarațiile respective în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu FC Hermannstadt, care va avea loc duminică de la ora 21:00.
Costel Gâlcă: “Eu cred că FCSB-ul o să-și revină”
Fostul antrenor al campioanei en-titre a analizat pe scurt a cincea înfrângere suferită de trupa lui Elias Charalamabous, scor 1-3 contra lui FC Botoșani. Gâlcă pune situația de la FCSB pe seama problemelor de lot pe care le are cipriotul, respectiv accidentările de la echipă de la momentul actual.
“Botoșani are un lot bun, a demonstrat la fiecare meci că poate face schimbări, pune în dificultate orice echipă. Nimic nu este întâmplător.
Eu cred că FCSB-ul o să își revină, chiar dacă o vină multe meciuri, e foarte greu într-un lot, indiferent de echipă, dacă nu ai tot lotul la dispoziție este foarte greu. Suferă foarte mult echipa, pot să vă dau exemple și din experiența mea, când am avut și veneau câte doi, trei jucători, intrau în teren și partea fizică scădea foarte mult.
(n.r. Vi se pare normal că toată lumea dă vina pe antrenorii de acolo?) Părerea mea e că trec printr-o situație foarte delicată. Nu știu câtă vină poată să aibă antrenorul, pentru că el își dorește să bage cel mai bun (n.r. prim 11), să alterneze puțin jucătorii. E foarte greu dacă n-ai tot lotul valid“, a spus tehnicianul din Giulești.
Valentin Crețu, Risto Radunovic, Ionuț Cercel, Joyskim Dawa și Adrian Șut nu au fost prezenți la partida dintre FC Botoșani și FCSB din cauza problemelor medicale.
