Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?". Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă

“Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 18:28

Comentarii
Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă

Costel Gâlcă, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Costel Gâlcă nu crede că Elias Charalambous este de învinovățit pentru ce se întâmplă la FCSB în momentul de față. Antrenorul Rapidului a vorbit despre problemele pe care le are cipriotul în vestiar șiși-a adus aminte și de ce a pățit el când era pe banca roș-albaștilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă a acordat declarațiile respective în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu FC Hermannstadt, care va avea loc duminică de la ora 21:00.

Costel Gâlcă: “Eu cred că FCSB-ul o să-și revină”

Fostul antrenor al campioanei en-titre a analizat pe scurt a cincea înfrângere suferită de trupa lui Elias Charalamabous, scor 1-3 contra lui FC Botoșani. Gâlcă pune situația de la FCSB pe seama problemelor de lot pe care le are cipriotul, respectiv accidentările de la echipă de la momentul actual.

Botoșani are un lot bun, a demonstrat la fiecare meci că poate face schimbări, pune în dificultate orice echipă. Nimic nu este întâmplător.

Eu cred că FCSB-ul o să își revină, chiar dacă o vină multe meciuri, e foarte greu într-un lot, indiferent de echipă, dacă nu ai tot lotul la dispoziție este foarte greu. Suferă foarte mult echipa, pot să vă dau exemple și din experiența mea, când am avut și veneau câte doi, trei jucători, intrau în teren și partea fizică scădea foarte mult.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Vi se pare normal că toată lumea dă vina pe antrenorii de acolo?) Părerea mea e că trec printr-o situație foarte delicată. Nu știu câtă vină poată să aibă antrenorul, pentru că el își dorește să bage cel mai bun (n.r. prim 11), să alterneze puțin jucătorii. E foarte greu dacă n-ai tot lotul valid“, a spus tehnicianul din Giulești.

Valentin Crețu, Risto Radunovic, Ionuț Cercel, Joyskim Dawa și Adrian Șut nu au fost prezenți la partida dintre FC Botoșani și FCSB din cauza problemelor medicale.

România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din OlandaRomânia a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Observator
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie
Fanatik.ro
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie
17:56
Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez
17:53
Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
17:51
A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă
17:40
Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”
17:18
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan
17:03
Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”