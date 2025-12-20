"Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!" Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua - Jake Paul - Antena Sport

Meciul de box dintre Anthony Joshua și Jake Paul, câștigat de fostul campion mondial la categoria grea prin KO, s-a făcut remarcat și printr-un moment în care arbitrul i-a chemat pe cei doi pentru a-i trage la răspundere. În runda a patra, Christopher Young, pe numele său, i-a îndemnat pe cei doi sportivi să se lupte cum trebuie din respect pentru cei care au plătit să îi vadă.

Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul sâmbătă dimineața (pe fusul orar al României) într-o luptă disputată la Miami care a generat un interes imens din partea fanilor. În ring au fost puși față în față un fost campion mondial la categoria grea cu un YouTuber devenit pugilist profesionist, dar care în mod cert nu avea experiența sau gabaritul britanicului.

Momentul în care arbitrul n-a mai rezistat în lupta dintre Jake Paul și Anthony Joshua

Paul, știind că nu poate să îl învingă pe Joshua cu armele britanicului, a preferat să fie pasiv în ring, în timp ce fostul campion olimpic din 2012 nu a insistat nici el în ciuda faptului că era superior. În runda a patra, creatorul de conținut de pe YouTube a început să cadă în repetate rânduri la pământ pentru a scăpa de atacaurile lui Joshua.

Ulterior, cu câteva secunde înainte de finalul rundei, arbitrul Christopher Young i-a chemat pe cei doi în centrul ringului și i-a atenționat cu privire la modul în care se desfășoară meciul:

“Ascultați, lupta murdară trebuie să înceteze. Fanii nu au plătit să vadă mizeria asta. Dacă tot aveți de gând să luptați, atunci luptați, dar luptați în limitele regulamentului“.