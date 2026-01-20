Victor Angelescu i-a anunțat plecarea de la Rapid: „Vrem să rezolvăm situația” - Antena Sport

Conducerea celor de la Rapid face tot posibilul pentru ca echipa să se lupte în acest sezon pentru câștigarea titlului. Venirea lui Olimpiu Moruțan confirmă acest lucru, dar clubul se confruntă și cu anumite plecări.

Venit la începutul acestui sezon în Giulești, Antoine Baroan are zilele numărate la echipa antrenată de Costel Gâlcă, conform anunțului făcut de Victor Angelescu.

Antoine Baroan, pe punctul de a pleca de la Rapid

Adus în Giulești pentru suma de 400.000 de euro. Antoine Baroan nu i-a impresionat pe oficialii celor de la Rapid București, care sunt deciși să îl lase să plece încă din această iarnă.

Dinamo l-ar fi dorit pe atacantul alb-vișiniilor, dar negocierile au picat, după ce conducerea „câinilor” nu a fost de acord să achite suma cerută de Rapid.

„Trebuie să mai rezolvăm plecări. Vrem să rezolvăm situația cu Baroan. La veniri se poate să mai fie una. Sunt negocieri între noi și alte cluburi, între agenți și cluburi. Vrem bani pe el, normal. La Dinamo, din ce știu eu, nu”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.