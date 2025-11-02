Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova - Rapid - Antena Sport

Victor Angelescu a oferit o reacție scurtă la sosirea pe stadionul „Ion Oblemenco”, pentru partida dintre Universitatea Craiova și Rapid. Cele două echipe se vor duela de la ora 20:30, în derby-ul rundei a 15-a din Liga 1.

Victor Angelescu a venit la stadion cu aproximativ o oră înainte de startul partidei. Președintele celor de la Rapid a declarat că speră ca echipa de sub Grant să câștige duelul din Bănie.

Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid

Angelescu a fost întrebat și despre un scor final pentru duelul din această seară. Oficialul giuleștenilor a oferit un răspuns clar și a subliniat faptul că-și dorește ca echipa sa câștige cele trei puncte, indiferent de scorul final al meciului.

„Sper să câștigăm. (Un scor?) Nu știu, să câștigăm cu orice scor”, a declarat Victor Angelescu, la sosirea pe stadion, înainte de Universitatea Craiova – Rapid.

Echipele de start la Universitatea Craiova – Rapid: