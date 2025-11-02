Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova - Rapid - Antena Sport

Victor Angelescu a oferit o reacție scurtă la sosirea pe stadionul „Ion Oblemenco”, pentru partida dintre Universitatea Craiova și Rapid. Cele două echipe se vor duela de la ora 20:30, în derby-ul rundei a 15-a din Liga 1.
Victor Angelescu a venit la stadion cu aproximativ o oră înainte de startul partidei. Președintele celor de la Rapid a declarat că speră ca echipa de sub Grant să câștige duelul din Bănie.
Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid
Angelescu a fost întrebat și despre un scor final pentru duelul din această seară. Oficialul giuleștenilor a oferit un răspuns clar și a subliniat faptul că-și dorește ca echipa sa câștige cele trei puncte, indiferent de scorul final al meciului.
„Sper să câștigăm. (Un scor?) Nu știu, să câștigăm cu orice scor”, a declarat Victor Angelescu, la sosirea pe stadion, înainte de Universitatea Craiova – Rapid.
Echipele de start la Universitatea Craiova – Rapid:
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram.
Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim.
Antrenor: Mirel Rădoi
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.
Rezerve: Stolz – Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor.
Antrenor: Costel Gâlcă
Rapid traversează o perioadă excelentă în campionat. Giuleştenii au câştigat ultimele 4 meciuri disputate în Liga 1, cu Petrolul, Farul, Dinamo şi Unirea Slobozia. Echipa lui Gâlcă a câştigat fără nicio problemă şi meciul de Cupă disputat cu Dumbrăviţa, cu 4-0.
În cazul unui succes cu Universitatea Craiova, Rapid va trece provizoriu pe primul loc în Liga 1, cel puțin până la duelul celor de la Botoșani cu Petrolul. Giuleștenii sunt la egalitate cu moldovenii înaintea etapei a 15-a, ambele echipe având 31 de puncte.
