Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB - Aberdeen: "E echipa mai valoroasă" - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre partida FCSB – Aberdeen, care va decide echipa calificată în Europa League. Fostul selecționer a venit cu un verdict înainte de manșa retur a „dublei” din play-off-ul competiției.
În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2. Astfel, campioana României pleacă cu un ușor avantaj în fața scoțienilor, având în vedere că returul se va juca la București. Partida de joi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Ce a spus Victor Pițurcă înainte de FCSB – Aberdeen
În opinia lui Victor Pițurcă, FCSB este favorită la calificarea în Europa League. Fostul selecționer este de părere că echipa lui Elias Charalambous este mai valoroasă decât Aberdeen, dând astfel de înțeles că roș-albaștri nu vor avea probleme în play-off.
„E altă concentrare, se vede altceva în teren. E greu să ieși din zona rea când intri în ea. În cupele europene s-au concentrat și au jucat. Au jucat cu echipe slăbuțe, Aberdeen e echipă slăbuță. Nu văd să nu câștige meciul, să nu se califice.
FCSB e echipa mai valoroasă, mai bună, cu două clase peste. Jucători mult mai buni”, a spus Victor Pițurcă, digisport.ro.
“Se retrage” Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: “Dacă zice că a greșit schimbările..”
Victor Pițurcă a vorbit despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2. Fostul selecționer a râs de patronul campioanei și este convins că acesta nu se va mai implica la echipă, în situația în care echipa va mai pierde meciuri.
FCSB și-a continuat criza rezultatelor din Liga 1 și în etapa a 7-a. Până în momentul de față, campioana României a adunat o singură victorie în noua stagiune a campionatului intern.
Victor Pițurcă a sugerat că Gigi Becali ar trebui să îi lase pe antrenorii echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să efectueze schimbările, având în vedere că, după meci, patronul a declarat că a „greșit” modificările.