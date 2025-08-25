Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB - Aberdeen: "E echipa mai valoroasă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Aberdeen: “E echipa mai valoroasă”

Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Aberdeen: “E echipa mai valoroasă”

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 21:26

Comentarii
Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Aberdeen: E echipa mai valoroasă

Victor Pițurcă, în timpul unui interviu pentru AS.ro

Victor Pițurcă a vorbit despre partida FCSB – Aberdeen, care va decide echipa calificată în Europa League. Fostul selecționer a venit cu un verdict înainte de manșa retur a „dublei” din play-off-ul competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2. Astfel, campioana României pleacă cu un ușor avantaj în fața scoțienilor, având în vedere că returul se va juca la București. Partida de joi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Victor Pițurcă înainte de FCSB – Aberdeen

În opinia lui Victor Pițurcă, FCSB este favorită la calificarea în Europa League. Fostul selecționer este de părere că echipa lui Elias Charalambous este mai valoroasă decât Aberdeen, dând astfel de înțeles că roș-albaștri nu vor avea probleme în play-off.

„E altă concentrare, se vede altceva în teren. E greu să ieși din zona rea când intri în ea. În cupele europene s-au concentrat și au jucat. Au jucat cu echipe slăbuțe, Aberdeen e echipă slăbuță. Nu văd să nu câștige meciul, să nu se califice.

FCSB e echipa mai valoroasă, mai bună, cu două clase peste. Jucători mult mai buni”, a spus Victor Pițurcă, digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

“Se retrage” Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: “Dacă zice că a greșit schimbările..”

Victor Pițurcă a vorbit despre Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2. Fostul selecționer a râs de patronul campioanei și este convins că acesta nu se va mai implica la echipă, în situația în care echipa va mai pierde meciuri.

FCSB și-a continuat criza rezultatelor din Liga 1 și în etapa a 7-a. Până în momentul de față, campioana României a adunat o singură victorie în noua stagiune a campionatului intern.

Victor Pițurcă a sugerat că Gigi Becali ar trebui să îi lase pe antrenorii echipei, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, să efectueze schimbările, având în vedere că, după meci, patronul a declarat că a „greșit” modificările.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Reclamă

De asemenea, fostul selecționer a ironizat pregătirea tactică a celor de la FCSB.

”Dacă zice Gigi că a greșit schimbările… Poate ar fi cazul să-i lase pe antrenori să le facă.

Dacă mai ia o bătaie sau două, se retrage. Îți zic eu că se retrage. Se retrage vreo două-trei săptămâni. N-ați văzut ce bine e pus la punct din punct de vedere tactic? Vai de capul meu!

Probabil pregătirea a fost mai relaxată și de aici au venit aceste palme de care s-au lovit”, a spus Victor Pițurcă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
21:15
VIDEOEstrela – Alverca LIVE VIDEO (22:15). Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica în Liga Portugal! Echipele
21:00
Inter – Torino LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu, primul meci în Serie A pe banca nerazzurrilor. Echipele probabile
20:56
Adrian Mihalcea, înainte de UTA – Steaua: “Nu e derby, cu FCSB era derby”! Reacţia lui Marius Lăcătuş
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Plaja campionilor
20:54
VideoJurnal Antena Sport | E dus cu placa
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Impact frontal la mare
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”