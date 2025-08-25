Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB - Aberdeen: "E echipa mai valoroasă" - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit despre partida FCSB – Aberdeen, care va decide echipa calificată în Europa League. Fostul selecționer a venit cu un verdict înainte de manșa retur a „dublei” din play-off-ul competiției.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În manșa tur, Aberdeen și FCSB au remizat, scor 2-2. Astfel, campioana României pleacă cu un ușor avantaj în fața scoțienilor, având în vedere că returul se va juca la București. Partida de joi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Victor Pițurcă înainte de FCSB – Aberdeen

În opinia lui Victor Pițurcă, FCSB este favorită la calificarea în Europa League. Fostul selecționer este de părere că echipa lui Elias Charalambous este mai valoroasă decât Aberdeen, dând astfel de înțeles că roș-albaștri nu vor avea probleme în play-off.

„E altă concentrare, se vede altceva în teren. E greu să ieși din zona rea când intri în ea. În cupele europene s-au concentrat și au jucat. Au jucat cu echipe slăbuțe, Aberdeen e echipă slăbuță. Nu văd să nu câștige meciul, să nu se califice.

FCSB e echipa mai valoroasă, mai bună, cu două clase peste. Jucători mult mai buni”, a spus Victor Pițurcă, digisport.ro.