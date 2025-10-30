Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” - Antena Sport

Universitatea Craiova este în prezent un butoi cu pulbere, în ciuda succesului clar obținut în grupele Cupei României, scor 4-1 cu Sănătatea Cluj. Tehnicianul are șanse mari să plece din Bănie, chiar dacă a dezmințit zvonurile apărute în presă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă a comentat situația din cadrul clubului și a avut un mesaj pentru tehnicianul Craiovei, care a mai transmis în trecut că ar putea pleca de la echipă.

Victor Pițurcă, mesaj pentru Mirel Rădoi

Universitatea Craiova are ambiții mari în acest sezon, însă situațiile apărute în cadrul clubului au destabilizat atmosfera din jurul echipei. Mirel Rădoi a negat problemele de la echipă, chiar după partida cu Sănătatea Cluj.

Victor Pițurcă a comentat și el situația aprinsă din cadrul clubului din Bănie, iar acesta a transmis indirect că îl susține pe Mirel Rădoi și că plecarea din Bănie nu ar fi cea mai bună soluție.

„La Craiova lumea vrea rezultate, oamenii își doresc să câștige un campionat. Inițial au fost fericiți când au văzut ce s-a întâmplat, apoi lucrurile nu au mai funcționat. Sunt neînțelegeri și în cadrul lotului. În primul rând ar trebui să nu se mai vorbească în presă, să revină lucrurile la normal.