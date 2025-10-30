Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat”

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 17:25

Mirel Rădoi / Profimedia

Universitatea Craiova este în prezent un butoi cu pulbere, în ciuda succesului clar obținut în grupele Cupei României, scor 4-1 cu Sănătatea Cluj. Tehnicianul are șanse mari să plece din Bănie, chiar dacă a dezmințit zvonurile apărute în presă.

Victor Pițurcă a comentat situația din cadrul clubului și a avut un mesaj pentru tehnicianul Craiovei, care a mai transmis în trecut că ar putea pleca de la echipă.

Victor Pițurcă, mesaj pentru Mirel Rădoi

Universitatea Craiova are ambiții mari în acest sezon, însă situațiile apărute în cadrul clubului au destabilizat atmosfera din jurul echipei. Mirel Rădoi a negat problemele de la echipă, chiar după partida cu Sănătatea Cluj.

Victor Pițurcă a comentat și el situația aprinsă din cadrul clubului din Bănie, iar acesta a transmis indirect că îl susține pe Mirel Rădoi și că plecarea din Bănie nu ar fi cea mai bună soluție.

„La Craiova lumea vrea rezultate, oamenii își doresc să câștige un campionat. Inițial au fost fericiți când au văzut ce s-a întâmplat, apoi lucrurile nu au mai funcționat. Sunt neînțelegeri și în cadrul lotului. În primul rând ar trebui să nu se mai vorbească în presă, să revină lucrurile la normal.

E bucătăria lor internă, să își vadă ce e în sânul lotului, nu că ba pleacă Mirel Rădoi, ba că înjură nu știu ce jucător, nu mi se pare normal. Eu îl cunosc pe Mirel foarte bine ca jucător, nu ca antrenor. Are o experiență, a antrenat deja la un nivel foarte bun.

Fiind la o echipă precum Universitatea Craiova trebuia să lupte să rămână și să obțină rezultate. E ușor de plecat. Eu am fost antrenorul care, acolo unde am mers, mi-a plăcut să stau o perioadă. La Craiova am stat o perioadă foarte scurtă”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

