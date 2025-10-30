Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!”

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 16:22

Gigi Becali / Profimedia

Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, chiar dacă Mirel Rădoi neagă că ar exista un conflict între club și suporteri. Lucrurile de acest gen pot destabiliza formația din Bănie, care se vedea principala favorită la câștigarea titlului.

După remiza de la Metaloglobus, a existat o discuție aprinsă între jucători și fani, iar Gigi Becali s-a amuzat pe acest subiect într-o intervenție telefonică recentă.

Gigi Becali îi „înțeapă” pe cei de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova avusese un start de sezon de excepție, dar problemele au început să apară pe parcurs la clubul din Bănie și, culmea, din interiorul formației alb-albastre.

Conflictul dintre suporteri și jucători, din finalul meciului cu Metaloglobus, l-a amuzat pe patronul celor de la FCSB, care l-a ironizat pe Mirel Rădoi, în ceea ce privește șansele la titlu.

„Finul era împăciuitor. Dar ce vor ăia până la urmă? Că niciodată n-au fost în situație de cupele europene și la un punct de loc întâi… Ce vor ei? Nu înțeleg ce vor ei. Joacă, nu joacă, sunt în cupele europene. Titlul, îl vor, dar pofta-n cui!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

